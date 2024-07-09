方力申轟泳總︱泳總將設個人名義參賽渠道　會長王敏超拒回應

方力申旗下泳手被拒參與泳總錦標賽，立法會議員霍啟剛今在巴黎奧運香港代表團授旗典禮上稱，泳總初步同意為錦標賽設立個人名義參賽渠道；港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜則回應，「相信（小泳手）應該有機會（參賽）。而泳總會長王敏超則拒絕回應事件。



前香港游泳代表方力申日前透露社交平台及傳媒訪問，提及旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加今年初舉行的分齡錦標賽。

中國香港游泳總會7月5日發聲明回應，稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」，又指如錦標賽開放讓所有級別泳會參加，將影響泳總屬會計分機制。立法會議員何敬康其後指，已安排短期內與方力申跟泳總會長王敏超會面，商討小泳手參賽安排及檢討目前制度。

立法會議員霍啟剛回應事件，並隨即開會處理。（梁鵬威攝）

巴黎奧運香港代表團今日舉行授旗典禮，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛活動後向傳媒交代事件最新進展，他表示政府非常重視與關注此事，因此今日與港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、王敏超見面。他認為：「運動員遴選機制的核心原則，定必是讓運動員發揮才華，而體育總會必須加以支持，亦有責任給予運動員一個平台去參與，不可以埋沒才華。」

他引述王敏超表示，泳總一直持續完善相關機制，又透露泳總初步同意讓運動員以個人名義參加錦標賽，令運動員不會受屬會級別而影響參賽資格，泳總會進一步向公眾交代實施細節。

楊祖賜相信，該名小泳手有機會參加錦標賽。（梁鵬威攝）

楊祖賜就稱，港協暨奧委會需保證所有香港運動員能參與所有賽事，「成績如果是佼佼者便應該獲挑選」。被問到該小泳手是否將可以參與錦標賽，他回應：「我相信應該有機會。」他承認在方力申公開表態之前，港協並不清楚泳總設有相關制度或規例，但強調泳總訓練泳手代表香港多年，證明其機制健全。他又稱，泳總於9月會有更完整地檢視企業管治，結果會全面地向公眾分享。

泳總會長王敏超未有正面回應事件。（袁志浩攝）

至於同樣有份出席今次活動的王敏超，受傳媒追訪時拒絕回應事件，僅稱：「我同你哋講嘢，一定畀人𡁻到七彩。」