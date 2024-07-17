歐國盃最佳11人惹爭議　唯一入選英格蘭國腳被狠批決賽踢得差

歐洲足協公布歐國盃2024的最佳11人陣容，冠軍西班牙有6人入選，中場鐵三角皆為西班牙球員，而亞軍的英格蘭僅得右閘基爾獲加入圍。然而，不少網民對技術觀察委員會的選擇有異議，最多人質疑基爾獲加，認為丹尼爾卡華積的表現更佳，甚至法國的祖利斯古迪亦踢得較好；有人表示歐洲足協是否是為了要有英格蘭球員入選而硬塞基爾獲加入去。



基爾獲加入選歐國盃2024最佳陣容。（Getty Images）

歐洲足協的技術觀察委員會公布歐國盃2024的最佳陣容：

門將：邁治蘭（Mike Maignan/法國）

後衛：基爾獲加（Kyle Walker/英格蘭）

後衛：威廉沙列巴（William Saliba/法國）

後衛：文路爾艾簡治（Manuel Akanji/瑞士）

後衛：古古列拿（Marc Cucurella/西班牙）

中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri/西班牙）

中場：丹尼爾奧莫（Dani Olmo/西班牙）

中場：法比安雷斯（Fabián Ruiz/西班牙）

前鋒：拉明耶馬（Lamine Yamal/西班牙）

前鋒：穆斯亞拿（Jamal Musiala/德國）

前鋒：尼高拉斯威廉斯（Nico Williams /西班牙）



歐洲足協公布歐國盃2024最佳11人。（X）

技術觀察委員會會根據球員的個人的表現以及對球隊的影響，去決定入選最佳陣容的球員。今屆的技術觀察委員會由12人組成，不少是球迷熟悉的教練，包括卡比路、奧尼爾、莫耶斯、賓尼迪斯、格蘭、法蘭迪保亞、蘇斯克查及卡蘭卡。

不少網民認為西班牙右閘卡華積更值得入選。（Getty Images）

當歐洲足協在社交網站X（前稱Twitter）公布最佳陣容後，引起網民熱議，批評技術觀察委員會，「你們這班人有睇波嗎」、「技術觀察委員會應該被炒」。

最多人質疑的位置是右閘基爾獲加，在X留言包括「獲加而非卡華積，你們是搞笑嗎」、「選了英格蘭踢得最差的一個球員」、「獲加憑什麼好過古迪」、「獲加怎能入選？是他導致了英格蘭決賽兩個失球」、「獲加不值得入選」、「需要一個英格蘭球員入選所以你們就選了獲加」。大部分網民都認為西班牙的卡華積更配入選，其次是法國的祖利斯古迪。

其餘爭議位置如穆斯亞拿，有人認為荷蘭的加普或者英格蘭的祖迪比寧咸更應入選。