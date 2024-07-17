歐國盃決賽MVP威廉斯變轉會紅人　回報父母橫越撒哈拉偷渡的勇氣

22歲西班牙左翼尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）在歐國盃大放異彩，在決賽攻入開紀錄入球，助「狂牛軍團」以2：1擊敗英格蘭，歷史性第四度封王。在畢爾包青訓出身的尼高拉斯威廉斯更獲頒決賽最佳球員，他與球會的合約有5800萬歐元解約金，如今得到巴塞隆拿、車路士及巴黎聖日耳門的青睞。尼高拉斯威廉斯表示在球壇的一切成就皆來自當年經歷千辛萬苦從加納移民到西班牙的父母，希望做一個會令父母自豪的兒子。



尼高拉斯威廉斯在歐國盃決賽為西班牙先開紀錄。（Getty Images）

尼高拉斯威廉斯在歐國盃決賽後說：「我非常高興，我們的球迷值得擁有。我們已經贏了歐國盃，下一個目標是世界盃。」

在歐國盃決賽前，被問到傳媒轉會傳聞，他表示：「所有外來的訊息都不會影響到我。」據報，他與畢爾包的合約設有5800萬歐元的解約金，畢爾包不會接受任何低於這個金額的轉會，而巴塞隆拿正考慮提出不同條件的報價。除了一直對他青睞有加的巴塞，西班牙傳媒披露，英超的車路士及法甲的巴黎聖日耳門亦有意羅致這位歐國盃決賽最佳球員。

尼高拉斯威廉斯身穿代表四奪冠軍的4號球衣，親吻歐國盃獎盃。（Getty Images）

尼高拉斯威廉斯是一位非裔球員，父母皆來自加納。為了令一家人會有更美好的生活，他的父母在90年代離鄉別井，徒步橫越撒哈拉沙漠，父親的雙腳被灼熱的黃沙燙傷，而當時母親已經懷上了長子伊拿基威廉斯（Inaki Williams）。

他們夫婦原本打算前往英國，但途中被賊人搶劫，家財盡失，最後行到西班牙位於北非的屬地Melilla，被西班牙的邊防人員拘捕。原本他們非法入境要被遣返，但有天主教會的律師教他們隱瞞國籍，自稱來自戰亂中的利比里亞。兩人聽從建議，撕去加納護照，獲得政治庇護，可以移居西班牙。

尼高拉斯威廉斯（後排右二）一家人合照。（Instagram）

對於父母的背景，尼高拉斯威廉斯早前說：「感謝神，我們現在都在一起，過着美好的生沿。我的父母看着他們的兒子健康成長，這就是他們來到這裏的原因，而我們現在所做的一切都是為了報答他們。」

這位22歲西班牙國腳續說：「他們冒着危險，讓我們、我及我的兄弟擁有更美好的美來。他們實現了這一點。我永遠感激父母為我們所做的一切。他們是鬥士，教導我們要尊重及勤力，沒有獎勵會從天上免費掉下來。」

「我很驕傲，能夠有這樣的父母，我都會盡一切的努力，去令他們因為有我這個兒子而自豪。」

尼高拉斯威廉斯（左）及伊拿基威廉斯（右）與母親合照。（Instagram）

伊拿基威廉斯在1994年6月於西班牙出生，及後尼高拉斯威廉斯在2002年7月出世。移民西班牙後，他們的家境亦不好，父親在尼高拉斯威廉斯3歲時離家打工，到英國賺錢。他的父親做過美食廣場的清潔工、保安及車路士的驗票員，打工10年後才回到西班牙。那時候，大哥伊拿基威廉斯出身，成為畢爾包的職業球員，可以賺錢養家。

當年伊拿基威廉斯抱住尼高拉斯威廉斯。（Instagram）

尼高拉斯威廉表示父親在他小時候長期離家打工，長兄為父，很多時靠大哥伊拿基威廉斯照顧，他曾說：「我小時候犯過很多錯，全靠伊拿基一直照料我，在人生及足球路上給予我建議。」他們兩兄弟同樣效力畢爾包，大哥已經30歲，他之前決定代表祖國加納踢國際賽。