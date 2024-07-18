九龍城足球會推港超五年計劃　聯晉峰辦青訓　前理文兵望爭一口氣

港超升班馬九龍城推行五年計劃，目標是五季內都留在頂級聯賽，並對資金穩定充滿信心。球會新季主教練及9名球員都曾效力理文，守將曾錦濤望與隊友齊爭一口氣。



上季提前兩輪取得甲組聯賽冠軍的九龍城，新季升班至港超，球會班費約500至600萬，由陳銘剛執教，當中隊長陳文輝、曾錦濤、許嘉樂、陸平中等均是隨隊升班，更簽入林學曦、袁皓俊、李瀚灝、入籍兵迪高，外援則為前大埔中場卡朗、巴西兵韋利安與艾里安。球會料再羅致外援，主場正考慮斧山道或深水埗運動場。

九龍城展示新季球衣，晉峰成胸口贊助，四名「模特兒」都曾效力理文。（袁志浩攝）

主帥陳銘剛指，球隊以中游為目標，對一班本地球員特別信任：「我們想主攻，希望有足夠時間建立風格；同時團結球隊，凝聚球迷入場去認識我們。」這名教練與9名球員，如曾錦濤、余沛康、迪高、袁皓俊等均曾效力理文，曾錦濤稱：「大家近幾年都少踢，希望在這裏爭返啖氣，表現自己給大家看。」

曾錦濤隨九龍城從甲組升班，再戰職業舞台。（袁志浩攝）

陳銘剛擔任深水埗主教練。（袁志浩攝）

袁皓俊就坦言轉會主因是渴望更多上陣時間，「近年因減少上陣而有所停滯，想重拾之前的水準，對自己有個交代」。他表示曾反思自己，希望來季更勤力：「已找體能教練去加強，之前失去了很多機遇，想重返港隊。」九龍城三名門將均有豐富港超經驗，守門員人腳不輸任何前列球隊，袁皓俊望與陸平中及李瀚灝展開良性競爭，互相推動。

九龍城三名守門員：袁皓俊（左起）、李瀚灝及陸平中。（袁志浩攝）

另外，九龍城將推行五年計劃，目標是維持在港超比賽之餘，推動社區足球發展，聯席主席麥融斌稱，球會三大元素是「連結」、「開心足球」及「青訓」，且球會資源、平台、梯隊已準備就緒，培訓新一代球員。「我們希望今季先打好基礎，站穩陣腳，我有信心五年內的資金穩定，因為我們不是臨時找金主，已是從2020年第一個五年計劃開始已部署好。」

九龍城聯席主席：鄧偉豪（左起）、麥融斌、何迪夫。（袁志浩攝）

早前散班的晉峰新季會參與甲組聯賽，但球會跟九龍城合作，除了成為九龍城新波衫胸口贊助，晉峰總教練何信賢更擔任九龍城總監，晉峰會長鄧偉豪則是九龍城聯席主席之一。鄧偉豪指，晉峰希望利用地區資源辦青訓，望好好利用甲組與港超球會兩大平台；麥融斌補充，兩間球會理念相近，望建立自家「生態系統」，發掘球員未來加入代表隊，或保送至外國及內地球會。