港超聯︱傑志一口氣簽入六名外援　兩港隊成員加盟：希望有得打吓

傑志公布8月份友賽西甲勁旅馬德里體育會的細節,該隊球星基沙文、迪保羅、艾華路莫拉達等球星有望隨隊訪港。而傑志新一季陣容也受到關注,球會會長伍健今親自回應。



傑志簽6外援 來季組軍接近完成

早前盛傳「藍鳥」會簽入31歲葡萄牙左翼Luís Machado,傑志會長伍健今透露,球隊組軍接近完成,已羅致6名新外援,包括1位守門員、兩位防守球員及3名中前場球員。

鐘樂安(右)上季效力東方,是新晉港足成員。(資料圖片)

林樂勤(左)可司職左閘及左翼。(資料圖片)

本地球員方面,上季效力均業北區的林樂勤,與前東方中堅鐘樂安亦會來投,預計除了其中一名新外援或因家庭理由需要返回西班牙,其餘新球員都可在友賽馬體會時候命。

卡度素任主帥 趙聡悟7月到西班牙試腳

伍健又稱,傑志來季主教練為卡度素,而其餘教練團成員「可能有驚喜」。他認為新球員對球隊「好有幫助」,他期望陳俊樂、鄭展龍、顏卓彬等本地中場能夠發揮表現「上位」;而上季外借冠忠南區的小將趙聡悟,7月份將到西班牙試腳。

傑志會長伍健。(廖雁雄攝)

伍健:新外援歲數為20多至30頭

傑志7月中起會到泰國集訓兩周,期間踢三場熱身賽,對手包括兩支泰甲球隊及一支泰乙球隊。伍健指希望球隊「有得打吓」,並稱年青化是「毫無疑問」的事,「新外援歲數為20多至30頭,年青化也不代表全部球員都是17歲,需要有球員帶領。The proof of the pudding is in the eating(凡事只有親身體驗過才能判斷好壞),(球隊實力)8月7日食到入口先知。」

足總主席霍啟山。(廖雁雄攝)

霍啟山談招聘港足主帥

至於足總主席霍啟山,就被問到港足主教練的招聘時間表,他稱相關職位申請已截止,足總正籌備面試,但強調需要跟隨程序,暫未能確定什麼時候能落實人選。「希望找到最好的教練給港隊,不排除是什麼國籍,最重要是符合要求及政府資助的人工。」

而有傳港隊9月份國際賽期會作客斐濟及所羅門群島,霍啟山指一切仍未落實,又稱收到不少國家隊表達來港友賽的興趣,會選擇最適合港隊與受球迷歡迎的對手。