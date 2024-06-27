港超聯︱傑志一口氣簽入六名外援　兩港隊成員加盟：希望有得打吓

傑志公布8月份友賽西甲勁旅馬德里體育會的細節，該隊球星基沙文、迪保羅、艾華路莫拉達等球星有望隨隊訪港。而傑志新一季陣容也受到關注，球會會長伍健今親自回應。



傑志簽6外援 來季組軍接近完成

早前盛傳「藍鳥」會簽入31歲葡萄牙左翼Luís Machado，傑志會長伍健今透露，球隊組軍接近完成，已羅致6名新外援，包括1位守門員、兩位防守球員及3名中前場球員。

鐘樂安（右）上季效力東方，是新晉港足成員。（資料圖片）

林樂勤（左）可司職左閘及左翼。（資料圖片）

本地球員方面，上季效力均業北區的林樂勤，與前東方中堅鐘樂安亦會來投，預計除了其中一名新外援或因家庭理由需要返回西班牙，其餘新球員都可在友賽馬體會時候命。

卡度素任主帥 趙聡悟7月到西班牙試腳

伍健又稱，傑志來季主教練為卡度素，而其餘教練團成員「可能有驚喜」。他認為新球員對球隊「好有幫助」，他期望陳俊樂、鄭展龍、顏卓彬等本地中場能夠發揮表現「上位」；而上季外借冠忠南區的小將趙聡悟，7月份將到西班牙試腳。

傑志會長伍健。（廖雁雄攝）

伍健：新外援歲數為20多至30頭

傑志7月中起會到泰國集訓兩周，期間踢三場熱身賽，對手包括兩支泰甲球隊及一支泰乙球隊。伍健指希望球隊「有得打吓」，並稱年青化是「毫無疑問」的事，「新外援歲數為20多至30頭，年青化也不代表全部球員都是17歲，需要有球員帶領。The proof of the pudding is in the eating（凡事只有親身體驗過才能判斷好壞），（球隊實力）8月7日食到入口先知。」

足總主席霍啟山。（廖雁雄攝）

霍啟山談招聘港足主帥

至於足總主席霍啟山，就被問到港足主教練的招聘時間表，他稱相關職位申請已截止，足總正籌備面試，但強調需要跟隨程序，暫未能確定什麼時候能落實人選。「希望找到最好的教練給港隊，不排除是什麼國籍，最重要是符合要求及政府資助的人工。」

而有傳港隊9月份國際賽期會作客斐濟及所羅門群島，霍啟山指一切仍未落實，又稱收到不少國家隊表達來港友賽的興趣，會選擇最適合港隊與受球迷歡迎的對手。