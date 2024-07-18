港超聯︱大埔覓地建基地　八位數班費續挑戰前列　伊高沙托尼回歸

上季奪得港超亞軍的大埔今季發布會「升級」，移師至西貢五星級酒店舉辦「啟動禮」，主教練兼總監李志堅更穿上西裝亮相。

大埔來季有不少新嘗試，如將推出足球漫畫，也正於區內申請兩幅地皮興建基地。



球隊主力謝家榮、陳肇鈞、外援盧卡斯、加比爾等留隊，前香港足球先生伊高沙托尼亦從傑志來投，又簽入韋法頓、尼高拉斯、杜國榆、林樂賢等另外9名新兵。

大埔新季簽入10名新兵。（袁志浩攝）

曾助大埔贏得港超冠軍的伊高沙托尼「回歸」，最令人關注。李志堅表示，對方的薪酬水平本不在大埔考慮之列，「他可能踢得不開心，這是他的選擇，我們維持一貫作風去簽人」。伊高沙托尼透露，原先與傑志仍有半年合約，但認為自己在該會前途充滿太多變數，「我可以留隊，但不肯定能否踢出我想踢的足球，上季很艱難，特別是球會許多變動」。

伊高沙托尼（左）重返大埔與李志堅的懷抱。（袁志浩攝）

大埔過去曾拍攝微電影，球會來季繼續有新嘗試，未來除了創作足球漫畫，亦正申請於大埔區內的兩幅地皮興建基地，分別約40000呎及5000呎。領隊葉志雄稱，較大的一幅地會作綜合性用途，包括訓練場、辦公室、活動空間、健身室等，甚至考慮跟外國品牌的足球學校合作，惟場地所限，只能興建七人球場，而非十一人場。「大埔成績這麼好，若不批准（建基地）有少少過份，我們也是放心機、真金白銀，這地方最終也是回饋社會。」

大埔足球會領隊葉志雄。（袁志浩攝）

李志堅認為這證明了球會管理層的決心跟誠意：「球市已經這樣（低迷），不如嘗試踏出新一步，基地是我們很渴求的事，對大埔跟香港足球都是好事。」葉志雄則謂，投資本地足球縱是「穩蝕」，仍希望盡力吸引外來投資：「想多點人關注足球，否則便沒有贊助，或很難招攬好球員，傳媒去搞波行不通，想做一些另類的事去軟性宣傳。」

應屆香港足球先生陳肇鈞留隊。（袁志浩攝）

大埔新季班費達「八位數以上」，李志堅表示目標是繼續挑戰，「穩步上揚，保持前列位置」。應屆香港足球先生陳肇鈞就稱，希望「拎得幾多盃就拎幾多」：「拿第二、第三的沒人會記得，要兼顧每條戰線，至少不會輸住來踢。獎項永不會嫌少，我不會因為成為足球先生而停步。」

這名港足中場透露，曾收到來自內地球會的聘約，深思熟慮後決定留隊多於一季：「球隊更成熟，這裏更適合我的發展，因我會做更多幕前工作，現在也不是為『大糧』，而是想感染更多人。」