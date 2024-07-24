巴黎奧運｜日本體操絕對王牌橋本大輝　力爭衛冕望彌補東京遺憾

提到橋本大輝，相信不少人都會想起他在東京奧運的精彩表現，更獲兩金一銀。然而他因在個人全能的跳馬項目中一隻腳出界，最終卻在單槓中反勝中國強敵肖若騰，因而引來內地網民強烈不滿。

這軒然大波過去三年，橋本大輝繼續默默耕耘，在三屆世錦賽中勇奪九面獎牌，以日本體操隊絕對王牌身份前往巴黎，「希望每個人都能憑無悔的演出，在團體賽贏得金牌」。



上屆才首次參加奧運的橋本大輝，自6歲起直到中學畢業為止，都跟隨山岸信行（佐原Junior體操會）練習體操，而上課的地點，是位於千葉縣香取市的一所廢校。

山岸把這所廢校的體育館改造成培育體操未來之星的「虎之穴」，面積僅兩面細籃球場加起來般大，小中學時期，他就是在這些有限的器材中憑努力奠下登上世界舞台的基礎。

橋本大輝力與美之煉成，由一所廢校練習場開始。（Getty Images）

籃球架成吊環工具 堅毅好勝成就王者

山岸未能負擔昂貴的體操器具，吊環以籃球架身作垂吊代替。跳馬的助跑空間由體育館擴展到玄關，而自由體操所需的床墊，則因為空間而由原本正方形改成長方形，單槓下沒有防止運動員失手墮地而受傷的「海綿池」。橋本大輝就是在這小學廢校的練習場磨練了6年。

東京奧運｜橋本大輝為日本保體操全能冠軍 靠單槓追分由第三衝金

現時的佐原Junior體操會設備改善不少，惟相比專業訓練仍很不足。（網上圖片）

山岸指橋本小時候已相當努力和堅毅，即使手肘脫骹仍繼續練習；即使在比賽前一天「拗柴」仍強行出賽。小學在大賽中屈居第二後，橋本「會記得第一名的所有技巧回去練習」，好勝心強的他雖然悔恨，卻是因着這種剛強而站上頂峰。

場地空間有限，跳馬的助跑跑道需延至門外玄關。（網上圖片）

首戰奧運 即奪兩金一銀

橋本大輝升上高中後進步神速，未畢業便參加世錦賽，更以高中生身份奪團體銅牌；東京奧運，他在主場演出一場大逆轉，拿手的單槓取得14.933過分，最終以0.4分之差擊敗原本一直領先的中國選手肖若騰，以19歲之齡成為日本個人全能最年輕奧運冠軍，整屆奧運亦奪兩金一銀，包括在個人全能及單槓封王，並在團體賽中贏得亞軍。

由廢校到世界第一，奧運金牌莫問出處，山岸信行說：「態度、努力，加起來決定了他的價值。」

「態度、努力，加起來決定了他的價值」。（Getty Images）

個人全能項目中，橋本大輝逆轉戰勝肖若騰引來過不小爭議，他也為此親自回應，表示官方已給出解釋及評分準則，希望網民能夠停止誹謗及中傷。

世錦賽兩連霸 期望彌補上屆遺憾

這段插曲未有對橋本造成太大影響，他在同年10月的體操世錦賽中，獲個人全能及單槓兩面銀牌；2022年獲一金三銀後，去年更是在個人全能、單槓及團體三個項目全數奪金，以大熱姿態迎接今屆巴黎奧運。

橋本大輝在去年體操世錦賽獲三面金牌。（Getty Images）

他去年及今年都接連遭受過傷患困擾，去年成都世大運時，更在鞍馬時失誤倒地，頭部受到撞擊，幸最終沒有大礙。

從今年初的紀錄片中可看到，橋本大輝一直勤奮練習，除頻繁在單槓空翻中失誤落地後積極修正，亦會通過攝影機來確認自己動作，即使只有數厘米偏差，他亦能一眼看出。驅使橋本如此執着及認真的，除本來不服輸及堅毅的性格外，還因為上屆奧運留下了一個遺憾。

今次參戰巴黎奧運，他直言目標是拿下三金，除衛冕兩項個人項目外，還有上屆以0.103分惜敗於俄羅斯的團體賽：「希望每個人都能憑無悔的演出，在團體賽贏得金牌；因為這不是憑一人能夠贏得的項目，而是要大家一起去贏，這更能彰顯它的價值。」

去年日本以0.103分失落團體賽金牌，橋本大輝當時亦失望落淚。（影片截圖）

上屆個人賽因落地出現爭議，拿手的單槓項目在落地時亦險些出界，橋本大輝坦承在頂級水平比賽中，落地會是決定勝負一環，希望經過練習後，今屆能以沒有爭議的方式奪金。