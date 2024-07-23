巴黎奧運．游泳︱何詩蓓200自強敵避戰　無緣重演世錦賽巔峰對決

何詩蓓在東京奧運100及200米自由泳均獲銀牌，近年女子中長距離多位猛將冒起，令女子200米自由泳成為巴黎奧運游泳館一大最矚目戰場。

200自兩大金牌熱門當然是早前在澳洲奧運選拔賽雙雙以新世界紀錄成績摘下入場券的迪梅絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），另一獎牌熱門、加拿大天才泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh）卻選擇不參加200自，令何詩蓓在這項目再次登上頒獎台機會大增。



加拿大天才泳手麥堅杜殊（左）曾在不少賽事跟何詩蓓交鋒。（Getty Images）

麥堅杜殊獲5張奧運入場券的取捨

何詩蓓在100及200米自由泳均屬世界前列，然而她個人更喜歡的200自近年受到愈來愈大挑戰，2023年游泳世錦賽由奧卡拉瑾和迪梅絲這對同門師姐妹包辦金銀，麥堅杜殊以1分53.65秒奪得第三名並改寫少年世界紀錄，以0.31秒之差力壓何詩蓓登上頒獎台。

三人在200自最佳成績，均較何詩蓓更快，令她在項目再獲獎牌難度大增。麥堅杜殊一個厲害之處，是她的兼項能力。跟已退役的「水神」菲比斯強項相似，她擅長蝶泳和混合泳，自由泳亦愈游愈出色，比起莉迪姬，也許麥堅杜殊的特點更像「女版菲比斯」，就只差奧運金牌來認證。今年5月加拿大奧運選拔賽，她連贏200及400米自由泳、200及400米混合泳及200米蝶泳，一口氣獲得五張個人項目巴黎奧運入場券。

麥堅杜殊（Summer McIntosh）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、200混、400混、200蝶



麥堅杜殊在巴黎奧運獲5張奧運入場券，她最終放棄參加200米自由泳。（Instagram）

200混與200自之間二選一

這個連練習也不甘落後隊友的小妮子，鬥心超強，麥堅杜殊已多次試過在大賽中連游多個不同項目，不過兼項能力或成為她在巴黎奧運力爭金牌的雙面刃，因為除了在400米混合泳看來無可匹敵之外，餘下四項都要面對強大的對手，即使只得17歲的她勝在年輕、體力恢復快，如果五項全數出戰再加上接力項目，體力消耗或較何詩蓓、奧卡拉瑾甚至迪梅絲更大。

麥堅杜殊最大優勢當然是寫下世界紀錄的400米混合泳，這項目近乎沒有對手能威脅她，200米蝶泳身為兩屆世界冠軍，她也是金牌熱門；400米自由泳方面，她曾在2023年寫下世界紀錄，也是歷來第二最快泳手，只有迪梅絲較她更快。大賽賽程密集下麥堅杜殊往往須作出取捨，2023年世錦賽時她為免跟200蝶撞期，當時放棄的是200米混合泳，巴黎奧運她保留200混，避戰項目改成200自。

何詩蓓在東京奧運200自僅次迪梅絲（左）獲銀牌。（Getty Images）

何詩蓓力爭再入三甲

事實上女子200米混合泳競爭激烈程度，可能較200自更甚，現任世界冠軍美國的杜格拉絲（Kate Douglass）、2022年世界冠軍禾殊（Alex Walsh）、世界紀錄保持者嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）及麥堅杜殊皆有力爭金。巴黎奧運棄戰200自，讓同時兼游400自、200及400混和200蝶的麥堅杜殊，可以在游泳賽事第二天完全休息，避免在當天晚上游完200自準決賽後，翌晨便要再戰最大機會奪金的400米混合泳初賽。

女子200米自由泳近年已成為游泳界最受注目的項目之一，麥堅杜殊的選擇，對泳迷來說有點可惜，無緣重演2023年世錦賽她跟何詩蓓、奧卡拉瑾和迪梅絲四人合演的夢幻對決，加上「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）雖勝出美國奧運選拔賽200自項目，但同樣棄戰，令項目失色不少。

「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）同樣棄戰200米自由泳。（Getty Images）

美國「女水神」莉迪姬同樣棄戰200自

莉迪姬在東京奧運亦有參加200自決賽，只獲第五名。她是有名的泳界「氣袋」，距離愈長愈好，也是800及1500米世界紀錄保持者，200米對她來說距離略短，她在2016年里約奧運寫下1分53.73秒個人最佳成績奪金後，在此距離再無突破。以她在項目的近年戰績，實難望打入三甲，因此專注在400、800和1500米自由泳三項不難理解。

莉迪姬、麥堅杜殊雙雙棄戰200自無疑對何詩蓓的爭牌形勢有利，畢竟麥堅杜殊在200自是現役泳手之中第三最快，莉迪姬為第四快，二人缺陣下何詩蓓一躍成為今屆奧運女子200自參賽泳手之中第三最快，幾乎是唯一有能力挑戰迪梅絲和奧卡拉瑾的泳手，以她的實力和狀態，有望繼東京奧運後，再次晉身200米自由泳奧運三甲。

何詩蓓跟麥堅杜殊一樣，獲得巴黎奧運50米、100米、200米及400米自由泳及100米蛙泳共5張奧運入場券，她最終只報名參加100米及200米自由泳兩個去屆奪銀的項目，專注在最強的兩個距離自由泳項目，避免浪費體力力爭獎牌。

女子200自現役最快泳手

1. 迪梅絲（Ariarne Titmus）／澳洲／1分52.23秒（世界紀錄）

2. 奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）／澳洲／1分52.48秒

3. 麥堅杜殊（Summer McIntosh）／加拿大／1分53.65秒（少年世界紀錄）

4. 莉迪姬（Katie Ledecky）／美國／1分53.73秒

5. 何詩蓓（Siobhán Haughey）／香港／1分53.92秒（亞洲紀錄）

