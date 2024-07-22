巴黎奧運｜同為特區，為何只有香港能參賽？淺談澳門爭入奧運之路

巴黎奧運即將來臨，香港市民可以為香港運動員打氣，但珠江口對岸的澳門卻沒有人參賽，澳門人無法見證澳門運動員登上奧運舞台。為何同是特區，香港可以參加得但沒有澳門的份兒？原因與運動員水平無關，而是要考究歷史。



澳門為亞奧理事會成員，可以參加亞運，但他們不是國際奧委會成員，所以不能參加奧運。（Getty Images）

奧運的參賽資格並非以國家為單位，而是奧委會，香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會早於1950年成立，時任義務秘書長沙理士馬上向各國際協會申請會員資格，並在1951年獲接納為國際奧委會成員，自此香港運動員就可以代表香港參加奧運。

在當時的冷戰形勢下，國際奧委會修改章程，確立「人人平等」、「業餘精神」及「體育凌駕政治」等原則。香港與日本、蘇聯、尼日利亞等一起在1951年加入國際奧委會的大家庭，比中國奧委會更早加入。此外，二戰後反殖民主義興起，國際奧委會很鼓勵新獨立的非洲及亞洲前殖民地發展體育組織。

在2018年雅加達亞運，澳門的黃淑怡在空手道女子55公斤級獲得銅牌。（Getty Images）

澳門的體育組織發展較香港緩慢，至1974年才獲葡國奧委會批准，得以獨立身分參加國際組織及賽事。至於澳門的奧委會直到1987年才成立，成功加入亞奧理事會，獲得參加亞運的資格。不過，澳門在1991年提出申請加入國際奧委會無果。到1996年，國際奧委會修改章程，只承認獨立主權國家成為會員，令澳門失去加入奧委會的希望。回歸前後，澳門一直爭取過，亦獲得中國奧委會的支持，但國際奧委會無意開綠燈。

澳門《星報》在2016年曾撰文指出，「港英政府積極爭取加入國際奧委會成員，反而澳葡政府態度消極，遲遲不為澳門申請加入國際奧委會」。內地傳媒《網易》的文章亦稱「澳門和它的宗主國葡萄牙對奧運體育並不上心」。

由於澳門不是國際奧委會成員，所以澳門運動員沒有機會參加奧運。（Getty Images）

在澳廣視製作的《澳門人與奧運》節目中，澳門體育記者協會理事長方念湘表示，在2019年曾於國際體記大會向國際奧委會主席巴克提問，澳門未能加入國際奧委會的原因。他表示巴克沒有明確接受或拒絕，但提出幾項條件，「第一要有自己的政制，澳門有。你有自己的區域及一定的運動人口，最後一樣艱難一點，大多數的國家都要承認你是主權國家。」

在同一個節目中，澳門柔道協會理事長謝廣漢說：「沒有可能（澳門入奧）。尤其是在現在的環境，中國愈來愈強，中國的運動員亦很強。（其他地方）不希望見到中國多一個勢力出來，因為會多一票。」

故此，在這樣的歷史背景下，香港可以參加奧運，但澳門則未見希望。