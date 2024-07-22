網球｜38歲拿度連場逆轉闖瑞典賽決賽 無緣巴黎奧運前添冠軍
撰文：趙子晉
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38歲的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），征戰巴黎奧運前在瑞典公開賽愈戰愈勇，4強再度反勝對手，打入決賽，惟直落兩盤不敵西班牙的紐奴波格斯（NUNO BORGES），無緣以冠軍迎接奧運會。
網球｜38歲拿度相隔兩年再闖四強 瑞典公開賽激戰逆轉四號種子
拿度年屆38歲，在瑞典公開賽仍然展示自己打不死的精神，8強戰與阿根廷的拿禾利打足4小時，力戰下反勝晉級。這名西班牙「泥地王」與克羅地亞的阿杜高域（Duje Ajdukovic）爭奪決賽席位，拿度再度上演反勝好戲過關，與葡萄牙的波格斯爭冠軍。
相隔兩年再闖巡迴賽最後階段，球迷們當然希望看到拿度再度捧起獎盃，可惜波格斯未有留手，拿度直落兩盤以3：6﹑2：6落敗，屈居亞軍，而27歲的波格斯亦贏得生涯首個巡迴賽冠軍。
無緣以冠軍迎接巴黎奧運，拿度坦言有點可惜，「今仗的發揮與正常水準有落差」，但經歷連場苦戰過關後，38歲的他慶幸身體仍然頂得住，「今星期很漫長，我有一段時間沒有連續4日出戰，而且每場都是長時間，但我的身體沒有太大問題，這是最重要的一點。」
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