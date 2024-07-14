巴黎奧運．港隊Z世代︱伍泰龍的直男邏輯　撇開感性尋找最佳答案

奧運會，既盛載運動員的夢想與目標，也標誌他們的成長。

GEN Z（Z世代），泛指在1997年至2010年間出生的人，這批生於互聯網年代的運動員今屆佔香港隊超過一半。他們有的只是第一次踏上五環舞台，從懵懂小孩到奧運代表的這段路，透視了新世代不同的成長面貌。

生於千禧年的伍泰龍（Jason）縱然沒做過流行的MBTI（16型人格測試），卻很明顯是個「T人」——重視邏輯思維。正是如此，他才能撇開情緒，為眼前每道難題找出答案，成就三項鐵人運動員最需要的堅持。

攝影：梁鵬威



「社交媒體就是GEN Z生活的全部」，網絡上是如此定義這個世代。

成長階段都活在網絡護蔭下，他們早習慣在虛擬與現實世界中交替地生活著，只要翻開其社交媒體帳號，幾乎已可對其生活一探究竟。

我們就這樣順應「潮流」開始吧。

伍泰龍的Instagram帳戶上，除了獲獎照片，大部份都是踩單車、跑步與游水，就算是出席活動，或疫情間罕有上載自己打劍擊的模樣，都是跟運動有關。

他有時會紀錄自己或隊友的片段，分享在訓練間「苦中作樂」的方法，像是如何在長距離單車練習時一直踩下去，靠的就是在腦海中不斷循環同樣的歌曲，簡單節拍卻「洗腦」的音樂，配上字句與表情符號，畫面中他趣怪地點着頭，獲得不少讚好與流量。

三鐵佔了伍泰龍大部份的人生。（梁鵬威攝）

「三鐵佔了我人生至少90%。」2018年就讀中學時就成為全職運動員的Jason如是說。

他想像不到假如沒有三鐵，日子該如何過。每季之間的長假期，他留在香港的話也會忍不住想踩單車，「就算我退役都會繼續玩，或分開（三個項目）去做這些事情。」

三項鐵人重點在於「三」，在外人眼中最辛苦的事，Jason看來卻是最有趣的地方，「有三種不同運動，即是永遠也不會悶，好抵玩。」

伍泰龍小時候是老牌球會愉園的青年軍。（受訪者提供）

從越野跑開展的三鐵路

他最早期竟是踢足球的，那是國際學校中最受歡迎的運動之一，初中時為校隊右後衛的他，更是老牌球會愉園的青年軍，誰料一次與體育老師的對話，改變了往後走向。

「老師說明天參與（學界）cross-country（越野跑比賽）的人數不夠，叫我去幫忙，這樣就不用上課了。」Jason回憶起來雙眼仍發光，這可說是那年紀最令人振奮的事，他毫不猶豫便答應。

比賽成績比預期好，老師認為Jason有潛質在跑界發展，建議他練跑。而Jason加入的跑會，正是由前三鐵運動員、現任三鐵港隊總教練韋安祖（Andrew Wright）帶領，他身邊同齡朋友都轉玩三鐵，他最終也被說服加入三鐵行列。

伍泰龍的三鐵生涯由越野跑開始。（受訪者提供）

伍泰龍自小已接觸各種運動：（按圖放大）

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「我很享受探索大自然，嚮往戶外活動，小學、中學的周末都會去行山、玩卡丁車之類。」Jason小時候還學過潛水、騎馬、滑浪、滑雪，從舊照片上他的笑容可見，上山下海基本上都難不到他。可是在三鐵項目之中，游泳卻是Jason最不擅長的，據他形容，當初他只能讓自己不溺水，說不上懂得游泳。

結果他前後花了三年去學好游泳，嚴格來說是令自己游得快。他每周練水6日、每日練兩課。在體院的25米練習泳池內，他曾「喝」過無數啖水，「羅亮添（前港隊成員）很照顧我，他游水好勁，跟他游同一條線的話......不斷被lap（超越一圈）。」

伍泰龍認為訓練很講求自我意識。（梁鵬威攝）

黑白分明 愛直擊問題核心

更困難的，是雕琢技術細節時的孤獨，這不是單憑努力就能完成。

「你一定要好專心，好有self-awareness（自我意識）」。那是自我搏鬥的過程，「初學的我划手時雙手很容易會在前方交疊，教練讓我的手移動多數厘米才向下壓。」他嘗試向記者解釋，兩臂在空中從後向前畫半圓，「我的方法是把指令變成畫面，在腦海中先預想一次。然後發現要把雙手想像分得很開，現實中做出來才剛剛好不重疊。」

游泳時的手部動作，對伍泰龍而言最困難。（IG@jason_ng_tai_long）

這講求高度專注，但他抱着一個信念，就是不被對手lap的自尊。他持續嘗試下去，「中學同學去生日party，我都想去，但我會想，跟隊友練習都好開心，是另一種party。」比賽中抽筋、無氣、落後，他不曾擔心結果，或動過放棄的念頭，「我會專注過程，例如我上岸（三鐵首項比賽為游泳）後排名很後，就想辦法追——踩車時省力、讓跑步時快一點？或者我利用單車追前一些？」

伍泰龍是位總是渴望直接解決問題的人。（梁鵬威攝）

即使抽離比賽環境，生活上他也是愛找答案、盡快解決問題的人，「我是邏輯性思維，很黑白分明。」他愛與一班朋友玩講求策略的桌上游戲，而最有力的例子，就是女友向他訴苦呻攰，他非但沒有安撫對方情緒，反而認真提供處理辦法，「我說不如你今晚拉下筋，可能明天便消除疲累了。她說只是想有人跟自己說一切會好轉，但我根本不可能這樣說！」毫無疑問是一位「直男」。

伍泰龍與媽媽Adrienne感情要好。（梁鵬威攝）

母兼父職無限量支持 「選擇做就盡力做到最好」

其實無論是什麼世代，性格都離不開原生家庭的影響。

Jason的媽媽Adrienne在港出生，3歲已移民加拿大；父親則來自美國，然而兩人在Jason小時候已離婚。自此Adrienne便身兼父職，「她還是服務員、廚師、經理人，all-in-one（多功能）。」她一直鼓勵Jason接觸不同運動，尋找自己最喜歡做的事。而自從Jason投身三鐵，她更是最強大後盾，把兒子照顧得無微不至。「小時間在香港比賽，每次她都早上4點多5點便起床載我出去，她其實不必這樣做。」

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雖然Jason會「投訴」常被媽媽催促做功課，但最後他依然很聽話，「她很可靠，有她在，我就可以很放心、專心練習跟恢復。」像是5月底於哈薩克的亞洲盃中落實奧運資格後，Jason僅留港約一周，期間不僅要維持訓練，又要應付大學考試與接受傳媒訪問，有媽媽幫忙安排各種行程，確是無後顧之憂。

媽媽在訪問當天也協助伍泰龍打點一切。（梁鵬威攝）

而無形中媽媽成為了Jason的榜樣——Adrienne曾是體操選手，學生時期也玩過三鐵，所以很清楚運動員需要什麼，或是如何平衡生涯與學業。

「如果她選擇去做一件事，她就會認真去做，不會偷懶、玩玩吓，想盡辦法讓它成功。」記者對此也深有體會，在安排今次訪問的過程中，Adrienne對訪問形式、日期、內容等都希望有充分了解，若有含糊之處，她定必再三確認；而她提供的舊照片，最令記者驚訝，皆因她將照片分類得井井有條，且每張圖片均附上說明。可見Jason的「直男」特質，很大程度是來自媽媽。

體院外的空地剛好放了一個「龍頭」，名字中也有「龍」的Jason拍照留念。（梁鵬威攝）

意外僥倖逃一劫 「避不開就繼續向前」

作為母親，Adrienne最擔心的便是兒子在比賽或練習中途受傷。Jason經歷過兩次較嚴重的意外，第一次發生於2018年的法國集訓，他接連在游水時被人撞斷鼻兩次，需要做手術矯正。

第二次是今年2月，他在沙頭角公路作訓練單車期間，被一輛雙層巴士爬頭時撞到，一度夾在巴士與防撞欄之間，更被撞到拋起離單車手柄幾米高後落地，令左手手肘及左膝擦傷。

伍泰龍今年訓練時被雙層巴士撞倒，手腳均有受傷。（IG@jason_ng_tai_long）

過去有三鐵運動員在同類意外中重傷骨折，甚至失去性命，Jason強調自己能夠「全身而退」是極其幸運。他難免留下心理陰影，而當時面對的，更可能是奧運夢就此破滅。

「受傷很大程度影響到訓練，意外後兩周的比賽對奧運資格很重要，當時憂慮狀態會下滑；震驚的情緒影響了我一段時間，令我怕在公路上踩車，很沮喪。」

撞車意外發生之後，伍泰龍一度對在公路上踩車有陰影。（梁鵬威攝）

他的邏輯性思維再度發揮「作用」，「就算沒法子如常練習，我也到體院田徑場行一會兒，再接受物理治療，我想令自己維持在訓練的環境跟氣氛之中，專注於康復過程。」他明白怨天尤人也不能改變事實，「我不可能避開意外，除非我永遠也不踩單車吧，但做三鐵運動員，我一定要這樣做。我不能被困在過去，要跨過這個關口，想想今天的事、如何繼續向前。」

跨過關口，繼續向前。（梁鵬威攝）

也許是年齡的關係，我們對GEN Z總帶有「稚嫩」的偏見，但試想想，這一代小時候便經歷過肆虐全港的「沙士」，看着大人面對席捲全球的金融海嘯；更在最可貴的時間遇上新冠疫情，本應豐富的青春留下了兩、三年空白。

他們在不安中學懂凡事審慎以對、考量現實，更擁有強烈的自我驅動力，更喜歡自己尋找答案。縱使Jason不知道何為MBTI，但他在務實這方面卻很GEN Z。

伍泰龍一直渴望代表香港。（梁鵬威攝）

伍泰龍的成長片段：（按圖放大）

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「我從來沒有訂下過一定要參與奧運的目標，一直都只想做到最好。」能夠代表香港近800萬人踏上五環舞台，對他而言是榮幸，也是肯定，「奧運時我身邊的人都是精英中的精英，這很酷！很期待看見不同高水平的運動員。」

時間與排名，都並非最重要，「確保比賽時將我最好的一面展現出來，享受比賽。」期待他在巴黎奧運，能找到那個有關三鐵與人生的答案。

伍泰龍將首度參與奧運。（梁鵬威攝）

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