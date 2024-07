巴黎奧運｜加拿大女足以無人機偷拍對手訓練　衛冕主帥自願停賽

2024巴黎奧運女子足球周四(25日)晚迎來首輪賽事。開賽之前,力爭衛冕的加拿大被指用無人機偷拍對手新西蘭訓練,主帥普列斯特文(Beverly Priestman)為此道歉,願意負上責任,並自行停賽一場。



新西蘭奧委會表示,周一女足訓練時,察覺上空有無人機飛過。加拿大奧委會(COC)周三發表聲明,對事件感到震驚和失望,表示一直主張公平競爭。他們除向新西蘭道歉外,亦將涉事的分析師Joseph Lombardi及助教Jasmine Mander遣返回國,並稱前者為「未經認可(unaccredited)」。

力爭衛冕的加拿大被指偷拍對手訓練,主帥普列斯特文自願停賽一場。(資料圖片/Getty Images)

COC續表示,已接受普列斯特文不執教開幕戰的決定。該名主帥在聲明中代表整個團隊,向雙方球員及工作人員道歉。她表示今次事件,不代表其團隊所代表的價值觀,不執教這場比賽是「考慮到兩支球隊利益及體育精神」。

加拿大《國家郵報(National Post)》指,COC執行長David Shoemaker稱兩次拍攝新西蘭訓練的影片,仍在操作無人機的人手中:「我想我們並未得到預期的優勢,至少我們已盡力確保如此。」他又表示,普列斯特文對此毫不知情,也沒有參與其中。

普列斯特文曾執教加拿大U17及U20女子隊,至2020年執教成年隊,更在東京奧運率隊一舉奪冠,創下該國女足歷史。報道指她不會被加拿大奧委會紀律處分,但該國足協將對整支女足作獨立調查。

普列斯特文被指對今次事件不知情。(資料圖片/Getty Images)

新西蘭足協已就今次事件向國際足協(FIFA)投訴,並要求加拿大今場即使勝出,亦不能獲得積分;國際足協宣布,正調查加拿大足球隊、普列斯特文及兩名涉事人員,因為她們「可能違反」該組織的紀律守則及奧運會規定。

CBS表示,今次或不是加拿大足球隊初犯,不過當時涉事人為男子隊。2021年,洪都拉斯作客至多倫多踢世界盃外圍賽,當時他們發現球場上空有無人機,因而停止訓練,最終雙方以1:1打成平手。

2024巴黎奧運女足賽程|7月25日及26日

7月25日 23:00 C組分組賽 西班牙 VS 日本

7月25日 23:00 A組分組賽 加拿大 VS 新西蘭

7月26日 01:00 C組分組賽 尼日利亞 VS 巴西

7月26日 01:00 B組分組賽 德國 VS 澳洲

7月26日 03:00 A組分組賽 法國 VS 哥倫比亞

7月26日 03:00 B組分組賽 美國 VS 贊比亞