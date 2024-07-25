巴黎奧運首個世界紀錄誕生 21歲韓國女箭神林是見破世績
撰文：高詩琦
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巴黎奧運周五深夜（27日）才正式開幕，但多個項目賽事已相繼展開，當中在射箭項目，韓國選手林是見在排名賽已刷新世績，成為今屆奧運第一個世界紀錄。
21歲的韓國射手林是見今屆首度出戰奧運會，周四（25日）在女子個人排名賽隨即以694分刷新世界紀錄及奧運紀錄，打破另一韓國射手姜彩榮的692分舊紀錄。林是見的694分中包含48支10分箭，其中21支正中靶心。憑着這成績，林是見肯定會出戰女子個人賽、團體賽和混合賽，增加韓國在三個項目奪金的機會。
林是見去年已橫掃杭州亞運的女子個人反曲弓、女子團體反曲弓及混合團體反曲弓金牌，2023年世界錦標賽，她也有份奪得混合團體反曲弓冠軍。
韓國隊除了林是見外，19歲的南秀賢也以688分突破奧運紀錄，排在第2位；全勛英則獲664分，三人共獲2023分，刷新上屆奧運由韓國創下的女子團體奧運紀錄，排在第一位。自奧運在1988年設立射箭項目以來，韓國隊從未失落過女子團體賽金牌，今屆將力爭10連霸，同時也力爭史上第10面奧運射箭個人金牌。
林是見刷新世績後，在箭靶上簽名，也被現場記者包圍拍攝，韓國《朝鮮體育》引述這位年輕射手道：「這是我的第一屆奧運，我很緊張，但最後以享受的心態比賽，也盡力做到最好了。很開心在初賽階段便有好成績，但這只是開始，在餘下的比賽，我會更加努力。」
她坦言比賽期間風勢頗強，「所以我的想法是，不要太貪心，總之將準備過的都表現出來。很慶幸到最後都能保持表現，覺得努力獲得了回報。」
《路透社》引述英國隊選手Bryony Pitman指，韓國隊在射箭項目上投資極大，國內也有職隊射箭隊，並為今屆奧運，特別在設於首爾外的訓練基地，複製了奧運比賽場館，同時以不停射出10分箭的機械人作為練習對手。
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