荃灣行山｜天氣酷熱行龍泉谷感覺消暑！四城林徑往鉛礦凹落大埔
撰文：CATT’S BLOG
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周三天氣仍然酷熱，高溫約33度，吹和緩偏南風，小組續走林徑，到龍泉谷，城門水塘菠蘿壩集合。
（行山日期：2024年7月10日）
早上在荃灣兆和街吃過早餐，搭82號小巴到城門水塘，9點30分準時起步，經遊客中心上行，接百千層徑、虎蹤徑入龍泉谷小休一會，約半小時離開上行四城林徑，沿山徑環走至燕城石澗旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後續走四城林徑出大城石澗林道，林道下鉛礦凹，接衛徑七段下大埔打鐵屻路口，經新屋家、碗窰、泮涌回大埔家，今日走約11 公里多，約四小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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行山前先了解行山禮儀：
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建議放入背囊的行山裝備：
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