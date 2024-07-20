藍田行山丨五桂山命名與海盜傳說有關？短程易走沿山邊飽覽景色
撰文：雞丁暟遊天下
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五桂山（英語：Black Hill），又名黑鬼山或五鬼山，是香港的一座山峰，位於調景嶺與藍田之間，海拔304米。五桂山山上有衛奕信徑第三段。五桂山名字由來是據說清末有5名海盜盤據此山。五桂山與照鏡環山、魔鬼山等山峰，山勢起伏有如大埔八仙嶺，因此被合稱為「小八仙」。
距離：5.4 公里；Google時間：1小時32分鐘
從藍田地鐵站經啟田和德田商場便可到達藍田公園。從公園不同路徑向上走均可到達「地母元君廟」。在地母元君廟旁的樓梯上走，看見分支轉右。之後便開始一直行樓梯上山。上到樓梯盡頭轉右往衞奕信徑行（油塘方向）。
之後開始下山，看見分支轉左（兩條路都通往同一個終點）。沿山邊走可飽覽附近一帶景色。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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出到分支後繼續下山。之後的分支記得上走樓梯，便一直輕鬆下山。再次看見衞奕信徑便差不多出到大馬路了。走到碧雲道可選擇左走往油塘或右走返回藍田。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：
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