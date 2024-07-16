巴黎奧運｜蒙古代表團禮服震撼全球　本地品牌設計完勝國際大牌

距離巴黎奧運開幕僅餘10日，7月26日香港時間深夜展開的開幕禮，今屆將別開生面地在巴黎塞納河上舉行，各代表團運動員將乘遊船亮相，新穎儀式令人期待。

各代表團先後公開運動員出席開幕禮的制服，當中蒙古代表團的禮服一出，立刻震撼全球。



蒙古代表團的開幕禮及閉幕禮服飾在7月初曝光，由當地品牌MICHELAMAZONKA設計及製作，服飾有別於大部份代表團的正裝款式，蒙古禮服充滿蒙古傳統色彩，一般男子運動員服飾為高領上衣再配上藏藍色刺繡背心及長褲、白布鞋和禮帽，一般女子運動員服則是高領上衣、白色百摺長裙、白色刺繡鑲藍邊背心、刺繡布袋、甚至附傳統耳飾及髮飾。

蒙古奧運代表團的開幕禮及閉幕禮制服，左一為男子持旗手款式、左二為女子持旗手款式、左三及四分別為男、女子運動員所穿款式。（MICHELAMAZONKA）

至於持旗手更有特別服飾，採用蒙古傳統長袍「德勒」的設計，在長袍外配上刺繡背心，男子持旗手會佩戴蒙古傳統帽子、長靴和刺繡腰帶，女子持旗手的刺繡背心背部更有斗篷設計，古典優雅之餘亦充滿草原風情。

女子持旗手的服飾有斗蓬設計。（MICHELAMAZONKA）

MICHELAMAZONKA在社交媒體分享禮服的構成：

蒙古代表團禮服的硬照，很快便傳遍社交媒體，有網民不禁感嘆：「奧運還未開始，蒙古就贏了。」相比許多起用國際知名品牌、以一般運動套裝為制服的代表團，蒙古的禮服無疑更有特色和誠意。蒙古共有32名運動員獲得巴黎奧運資格，當中以柔道佔最多，共有10人，而摔跤則有9人；蒙古自1964年起，一共奪得過30面奧運獎牌，包括2金、11銀、17銅。

負責設計禮服的MICHELAMAZONKA是由一對蒙古姊妹Michel Choigaalaa及Amazonka Choigaalaa在2015年所創的訂製服裝品牌，品牌名字正是兩人名字的結合，蒙古代表團在上一屆東京奧運的服飾，也是由這品牌設計，當時也是採用「德勒」為設計。除此以外，MICHELAMAZONKA也設計了蒙古航空公司的空中服務員製服。