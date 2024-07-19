巴黎奧運｜盤點最時尚奧運隊服　海地、蒙古、中華台北細節滿分

巴黎獲譽為時尚之都，開幕在即的奧運會也揉合大量時尚元素，包括Chaumet製作的獎牌、Louis Vuitton設計的獎牌箱及火炬箱等等。

各代表團也先後公布了開幕禮的服飾，既有國際知名品牌設計、也有本地設計師傑作，以下為大家一一盤點。



海地：Stella Jean

海地代表團的開幕禮制服。（Stella Jean）

海地是美洲最貧窮國家，今年稍早前的政變事件，令他們在國際間孤立無援，今屆奧運也僅有7人參賽，但設計隊服的設計師Stella Jean為此花盡心思，父親為意大利人、母親為海地人的她，與海地藝術家Philippe Dodard合作，以Philippe Dodard的畫作，製成極具象徵性的隊服。

Stella Jean希望讓國家運動員以最好一面在開幕禮亮相，明言：「希望運動員在率領國家、脫離這個被國際孤立的困境路上，能獲得關注，他們為了國家而戰，這個國家希望國際不要遺忘、改變他們的歷史。」

韓國：Musinsa

韓國奧運代表團開幕禮及閉幕禮服飾。（Musinsa）

韓國代表團的進場服由韓國服裝品牌MUSINSA設計，以灰藍色為主調的簡潔外套及長褲，配上腰帶為細節，設計意念為「代表東方、年輕和進取的精神」。雖然是長袖西裝外套及長褲，但MUSINSA採用了通爽的夏日棉，內襯涼感白色Tee，另外亦會配上太極圖案的銀色頸鍊和印有Team Korea的白色波鞋，低調地顯現團隊身份。

中華台北：周裕穎

中華台北奧運代表團的開幕禮服。（JUST IN XX）

中華台北代表團的進場服，由設計師周裕穎操刀，集結當地8個工藝師及紡織廠，以4個元素「山、海、城市、原住民」設計成這套海洋藍色調的隊服，男、女子運動員各有兩套制服，包括西裝外套、Polo恤、九分褲、腰帶、樂福鞋、襟花、領巾，充滿細節。內襯上的Chinese Taipei字樣由字體設計師林國慶所造，翻轉後會變成「加油」。

蒙古：MICHELAMAZONKA

蒙古奧運代表團的開幕禮及閉幕禮制服，左一為男子持旗手款式、左二為女子持旗手款式、左三及四分別為男、女子運動員所穿款式。（MICHELAMAZONKA）

蒙古代表團的開幕禮及閉幕禮服飾在7月初曝光，由當地品牌MICHELAMAZONKA設計及製作，服飾有別於大部份代表團的正裝款式，蒙古禮服充滿蒙古傳統色彩，一般男子運動員服飾為高領上衣再配上藏藍色刺繡背心及長褲、白布鞋和禮帽，一般女子運動員服則是高領上衣、白色百摺長裙、白色刺繡鑲藍邊背心、刺繡布袋、甚至附傳統耳飾及髮飾。

蒙古代表團的奧運進場服。（MICHELAMAZONKA）

至於持旗手更有特別服飾，採用蒙古傳統長袍「德勒」的設計，在長袍外配上刺繡背心，男子持旗手會佩戴蒙古傳統帽子、長靴和刺繡腰帶，女子持旗手的刺繡背心背部更有斗篷設計，古典優雅之餘亦充滿草原風情。

美國：Ralph Lauren

美國代表團的制服由Ralph Lauren設計，開幕禮和閉幕禮各有一套服飾，開幕禮採用鑲紅、白邊的軍藍色西裝外套，配直條恤衫及牛仔褲。作為下屆奧運（2028洛杉磯）主辦國，美國代表團的閉幕禮制服也相當講究，賽車風格的白色立領外套，配以紅、藍的經典配色及大字「USA」，再縫上布章，加上白色長牛仔褲，充滿美式復古風格。

Ralph Lauren指，開幕禮和閉幕禮持旗手會獲得特別配色的服裝,「讓他們在群眾中更加突出」。

意大利：EA7 Emporio Armani

意大利代表團的奧運制服。（EA7 Emporio Armani）

意大利早前發布奧運代表團制服。（EA7 Emporio Armani）

意大利代表團的奧運制服由Emporio Armani旗下品牌EA7所制，EA7由2012倫敦奧運開始已與意大利奧運代表團在奧運及冬奧合作，今屆服裝是簡潔的運動服，在衫領和帽內藏有意大利國旗紅、白、綠色細節。

法國：Berluti

法國代表團入場服飾。（Berluti）

法國代表團開幕禮服裝由當地品牌、LVHM旗下的Berluti製作，為了設計這套服裝，更邀來在1992至2020年8屆奧運間，曾參與過開幕禮的運動員組成小組，並在諮詢過小組的意見後設計。外套為午夜藍燕尾服，內襯品牌最暢銷的絲棉上衣；衣領採用帶金屬感的紅、藍漸變色，象徵法國國旗色。

男子運動員會穿起淨色長褲配波鞋，並配襯與衣領同色的袋巾；女裝外套採無袖設計，配與衣領同色領巾，長褲以外，也提供裙裝選擇，並配上莫卡辛鞋。

英國隊：Ben Sherman

英國代表團奧運服裝由英國品牌Ben Sherman設計，以英國四大象徵——玫塊、薊花、水仙和三葉草為元素，設計出品牌經典的Polo恤及Bomber Jacket，制服設計相當簡便、輕鬆，充滿夏日感。

香港：FILA

香港代表團的隊服。（FILA）

香港代表團的服裝由FILA設計，開幕及閉幕禮服裝是象牙式上衣外套、配淺藍色長褲，相當簡潔。