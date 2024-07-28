江旻憓奧運奪金｜劍擊竟是母女間的心結 小時學芭蕾卻心儀跆拳道
撰文：陳旭暉
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江旻憓今天登上「劍后」寶座，但劍擊卻原是她與媽媽之間的一個心結。
江旻憓是家中獨女，媽媽滿心期望把囡囡栽培成為優雅的女生，自小便帶她學芭蕾舞。她看着鏡中的自己，自覺「跳得好肉酸」，一上跳舞班就哭。後來看到舞蹈室旁邊的跆拳道班，她向媽媽說要學跆拳道，媽媽承認萬般不情願，但也一圓女兒心願，並一邊尋找其他「優雅的運動」，譬如花式溜冰，江旻憓也「溜」了六年。
回想小時候與媽媽爭拗，江旻憓承認：「我自覺三次令父母失望，第一次就是小時候媽媽想我做芭蕾舞者，我卻令她夢想破碎。」
兩母女各持己見，最終江爸爸取其中庸，以「格鬥芭蕾」劍擊運動化解這場家庭危機。江旻憓一見愛上，從11歲開始學劍，來到30歲的今天，從13歲越級獲得全國少年錦標賽U17組冠軍，到亞洲冠軍、世界盃冠軍、世錦賽季軍，今天終於踏上奧運舞台。
不過全職運動員這份工亦是母女的第二個心結。父母想她找份「平安穩定」的工作，她卻選擇「辛苦危險」的人生，尤其曾經兩次斷膝頭韌帶，她的媽媽曾擔心到哭。
江旻憓曾說：「其實她很失望，怕我受傷，所以每次比賽見到對手比我健碩，她就超緊張。」媽媽心中有個女兒應有的模樣，可是現實有落差，雖然媽媽口裏說不，但仍然讓女兒選擇自己的路，最終因此成就香港歷史，江旻憓終於取得一面夢寐以求的奧運獎牌。
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