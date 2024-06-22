劍擊．亞錦賽｜江旻憓因傷無緣衛冕　佘繕妡憾負「世三」八強止步

亞洲劍擊錦標賽在科威特上演，力爭三連冠的江旻憓率先登場，這名女子重劍世界第一與中國劍手余思涵爭入四強，落後至3：8時，因傷決定退賽。另一港將佘繕妡同樣打入八強，惜以9：14憾負世界第三的韓國劍手宋世羅，兩名港將一同無緣獎牌。



（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊亞錦賽｜江旻憓打頭陣爭三連冠 張家朗等奧運港將最後備戰

今年劍擊亞錦賽是巴黎奧運前最後一項賽事，女子重劍世界第一﹑力爭三連冠的江旻憓，小組賽全勝出線，輪空後進入次圈，連接輕取菲律賓及烏茲別克劍手，與中國劍手余思涵爭入四強。

江旻憓首節休息後落後1：2，面對22歲的余思涵，Vivian多次進攻遭對方反攻得分，拉開至3：8時，Vivian向裁判示意，因傷未能繼續作賽，結果八強止步，無緣衛冕。

（中國香港劍擊總會圖片）

另一港將佘繕妡同樣小組全勝，首圈輪空後，大勝印度劍手及淘汰哈薩克劍手，八強挑戰世界第三、韓國劍手宋世羅（Song Sera），佘繕妡全場主攻，惜多次進攻皆被對方反攻限制，最終以9：14力戰而敗，無緣獎牌。陳渭泠與連翊希分別在16強及32強出局。

（中國香港劍擊總會圖片）

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、崔浩然、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：陳諾思、符妤名、鄭曉為、關渝澄

男子重劍個人及團體賽：何瑋桁、方凱申、吳浩天、吳霆騫

女子重劍個人及團體賽：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍個人及團體賽：何思朗、陳樂熹、羅浩天、梁天晴

女子佩劍個人及團體賽：歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄

