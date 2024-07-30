張家朗奧運再奪金｜港隊首次一屆雙金創歷史　今屆金牌獎金600萬

港隊成功突破隔屆奧運有獎牌的魔咒，在巴黎奧運暫時贏得3面獎牌，而且歷史性首次單屆取得兩面金牌。

世界排名第一、港隊代表「微笑劍后」江旻憓打入劍擊女子重劍個人賽決賽，擊敗東道主劍手瑪露比頓，贏得港隊史上第三面金牌，這面獎牌也是港隊史上的第10面奧運獎牌。隔一日後，何詩蓓及張家朗同一晚為港隊贏得兩面獎牌，何詩蓓先在游泳女子200米自由泳得銅牌，之後張家朗在劍擊男子花劍個人賽奪金，衛冕成功，為港隊贏得史上第四面金牌。



巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

了解張家朗衛冕之路：足本重溫衛冕路 首圈輕勝到最後三劍驚險封王

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

在巴黎奧運7月29日的比賽日，上演男子花劍個人賽，張家朗首戰面對加拿大的Daniel Gu輕鬆過關贏15：5，之後十六強遇上中國隊的莫子維亦未受太大威脅贏15：10。

在八強，張家朗面對東道主劍手拿霍特贏得驚險，憑「大心臟」以15：14力克對手。在四強，張家朗面對以速度靈活見長的日本選手飯村一輝初段曾陷苦戰落後1：4，但他很快適應到對手打法，以15：11淘汰對方。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

在當地時間7月29日晚上、香港時間7月30日凌晨，張家朗出戰決賽，面對意大利的馬奇，雙方的分數咬得很緊。張家朗一度落後12：14處於落敗邊緣，但他再次展現強大的心理質素，追至14：14平手。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

在驚心動魄的最後一分，兩人要打足3次，雙方3次打出「雙燈」，需要裁判看錄像從進攻權判分數誰屬，然而裁判在頭兩劍都沒有定論，到最後一劍，裁判判張家朗取得致勝一分，以15：14取勝，連續兩屆贏得金牌，創造歷史。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

張家朗奧運再奪金的意義：

香港史上首位兩奪奧運金牌的運動員

香港隊史上首次在一屆奧運得到兩面金牌

香港史上第四面奧運金牌（李麗珊x1、江旻憓x1、張家朗x2）

香港史上第十二面奧運獎牌

香港劍擊隊在奧運史上贏得第三面獎牌，全部都是金牌（張家朗x2、江旻憓x1）



巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

港隊女重代表江旻憓。（袁志浩攝）

在江旻憓的晉級入決賽的路上，除了首圈對埃及劍手侯絲辛時略為慢熱，之後的階段都贏得不算太困難，十六強對世界排名19的賀絲臣，雖然一度遭對手追近，仍以15：11獲勝，八強對老將基維絲嘉（Olena Kryvytska），一早拉開5：0領先，終以15：7大勝，是4場八強賽事中贏得最輕鬆的一位。在四強，江旻憓未受太大威脅，以15：11擊敗愛沙尼亞的迪菲特。

江旻憓與教練擊掌。（袁志浩攝）

決賽面對東道主瑪露比頓，江旻憓陷於苦戰，面對逆境，首局落後0：4，第二局更一度被拋離至1：7，但她沒有放棄，最後追至12：12平手，要以「決一劍」定冠軍。江旻憓在加時1分鐘內首先取得「單燈」，以13：12擊敗瑪露比頓得冠軍。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

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港隊由1952年開始參加奧運，歷史上首面奧運獎牌由「風之后」李麗珊在1996年阿特蘭大奧運贏得滑浪風帆金牌。在2000年悉尼奧運，李麗珊得第六名，未能衛冕，港隊那一屆「食白果」。

隔屆到2004年雅典奧運才由「乒乓孖寶」李靜及高禮澤贏得男雙銀牌。在2008年北京奧運，港隊雖有半個主場之利，但未能贏得任何獎牌。

到2012年倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩在場地單車競輪賽贏得銅牌。不過，港隊延續隔屆有牌的魔咒，在2016年的里約奧運未能贏得獎牌。

【東京奧運獎牌得主（按圖放大）】

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巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

東京奧運因疫情延期一年，至2021年舉行，這一屆港隊獎牌大豐收，創出歷史最佳成績，贏得1金2銀3銅。張家朗在男子個人花劍摘金，成為史上首位贏得奧運金牌的香港男運動員；何詩蓓在女子100自及200自皆得銀牌，成為首位在一屆贏得兩面獎牌的香港運動員。至於3面銅牌就分別由李慧詩、劉慕裳及乒乓女團奪得。

2024年巴黎奧運，首個獎牌比賽日，江旻憓在加時刺出致勝一劍，以13：12擊敗法國劍手瑪露比頓，贏得金牌。隔一日後，何詩蓓在游泳200自摘銅，張家朗在男子花劍個人賽衛冕成功，再贏金牌，暫時3日得3面獎牌。

港隊承接上屆大豐收的氣勢，打破隔屆有獎牌的魔咒，首次連續兩屆贏得奧運獎牌，首次單屆有兩面金牌，張家朗更成為史上首位奧運兩金的香港代表，絕對是香港奧運史上的一次重大突破。

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽四強，江旻憓擊敗愛沙尼亞劍手迪菲特入決賽。（袁志浩攝）

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽四強，江旻憓擊敗愛沙尼亞劍手迪菲特入決賽。（袁志浩攝）

江旻憓奧運奪金的意義：



香港史上第三面奧運金牌

香港史上第十面奧運獎牌

香港史上第二位奧運金牌女運動員

香港史上首面重劍奧運獎牌

香港史上首次連續兩屆奧運有獎牌

劍擊成為香港史上首個贏得超過一面奧運金牌的項目



在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽四強，江旻憓擊敗愛沙尼亞劍手迪菲特入決賽。（袁志浩攝）

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽四強，江旻憓擊敗愛沙尼亞劍手迪菲特入決賽。（袁志浩攝）

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽四強，江旻憓擊敗愛沙尼亞劍手迪菲特入決賽。（袁志浩攝）

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽決賽，江旻憓擊敗法國劍手瑪露比頓贏冠軍。（袁志浩攝）

在當地時間7月27日晚的女子重劍個人賽決賽，江旻憓擊敗法國劍手瑪露比頓贏冠軍。（袁志浩攝）

香港歷屆奧運獎牌



金牌：李麗珊（1996阿特蘭大奧運/女子滑浪風帆）

銀牌：李靜/高禮澤（2004雅典奧運/乒乓球男雙）

銅牌：李慧詩（2012倫敦奧運/場地單車女子競輪賽）

金牌：張家朗（2020東京奧運/劍擊男子花劍個人）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子200自）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子100自）

銅牌：李皓晴/杜凱琹/蘇慧音（2020東京奧運/乒乓球女團）

銅牌：劉慕裳（2020東京奧運/空手道女子個人形）

銅牌：李慧詩（2020東京奧運/場地單車女子爭先賽）

金牌：江旻憓（2024巴黎奧運/劍擊女子重劍個人）

銅牌：何詩蓓（2024巴黎奧運/游泳女子200自）

金牌：張家朗（2024巴黎奧運/劍擊男子花劍個人）



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在巴黎奧運會奪牌或取得第四至八名佳績的港隊運動員，可獲得由香港賽馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，金額較上屆東京奧運會增加兩成。

個人項目三甲分別可獲600萬、300萬及150萬港元，第四名為75萬港元，而第五至八名亦可獲得37.5萬港元；團體項目三甲則獲1,200萬、600萬及300萬港元，第四名及第五至八名分別為150萬及75萬港元。