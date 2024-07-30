張家朗奧運再奪金｜足本重溫衛冕路 首圈輕勝到最後三劍驚險封王
撰文：普利森
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張家朗給香港人帶來驚心動魄的一夜。兩次落後12：14——包括8強面對東道主拿霍特、決賽硬撼意大利的馬奇，「Comeback King」的心臟夠強大，只是香港人整晚都心跳加速，今天還得如張家朗賽後說「大家返工加油」。
如果對拿霍特那場14：14變15：14已夠驚險，決賽與馬奇戰至14：14，最後一分竟然打足三次，雙方三次打出「雙燈」，需要裁判看錄像從進攻權判分數誰屬，然而裁判在頭兩劍都沒有定論，也令張家朗這塊金牌，足足慶祝三次。
張家朗成為68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的劍手，也是史上第三人，本文一次足本溫五場比賽，回顧他如何擊敗加拿大劍手Daniel Gu（32強）、中國劍手莫梓維（16強）、法國劍手拿霍特（8強）、日本劍手飯村一輝（4強）和意大利劍手馬奇（決賽），最終在巴黎大皇宮登上王座。
01體育記者袁志浩 巴黎直擊
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