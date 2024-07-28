江旻憓奧運奪金｜素食者以佛學故事減壓　熱心公益盼啟發孩子

在劍道上，江旻憓是世界重劍「一姐」，她需手執不超過0.77公斤的武器，看準對手的弱點突刺——但褪下面罩與劍擊服的Vivian，其實是一名相當善良的女生。



笑，大概是不少人對江旻憓的最大印象，所以她才有「微笑劍后」這個外號。心態積極正面，可說是Vivian作為運動員最大優勢之一，2017年十字韌帶斷裂，面對這深深打擊不少運動員的傷患，她卻反而感恩，認為受傷能讓自己成長。

江旻憓的笑容彷彿有一種魔力。（葉詩敏攝）

正是這一次重傷，讓她的飲食方式從「海鮮素」轉為「全素」，希望以飲食習慣幫助減少傷患，但Vivian也一直關注環境問題，她認為素食對環境及動物有好處，成為她奉行素食的另一契機：「我覺得雖然我們（與海洋生物）生活在不同地方，我在陸地，牠們在海洋，但我也不想吃牠們。」現在她仍不時在社交媒體分享烹飪過程，希望能夠推廣素食。

江旻憓也因一次在機場購入星雲大師著作閱讀，從而對佛學產生興趣，在賽場迷惘之時，亦曾依靠佛經渡過難關。她因常霖法師接觸禪修靜坐，放下執着與負面情緒，也受常霖法師言語觸動。

江旻憓不時在社交媒體分享素食。（江旻憓Instagram）

一次訪談之中，Vivian被問到如何訓練自律，這對運動員來說本是老生常談，但她提及常霖法師的一句說話：「感動是最美麗的世界。」表示身邊有很多讓自己感動的人與事，因而更有動力去保持自律。

「在體育學院訓練時，那些清潔姨姨真的永遠都在，每次見到我都笑得很燦爛。她們很錫我，會盡快清潔鏡子讓我訓練，其中一名姨姨很好，但很久沒見到她，因為她心臟病……」說到這裏時，Vivian已激動落淚。

訪談之中，江旻憓提及一名有健康問題的清潔姨姨時激動落淚。（Youtube截圖）

她表示得到過很多人幫忙，包括教練、物理治療師等，他們都為自己做過不少份外事，這讓她更有動力保持自律，想盡辦法為港增光。

江旻憓也熱心公益，希望回饋社會。她曾擔任本地非牟利慈善機構基金大使，疫情肆虐時，便通過視像軟件與目標家庭見面，到後來情況允許，更親力親為，為單親家庭及有特殊教育需要（SEN）的小朋友派發物資及打氣。

Vivian曾參加清潔海灘活動，到烏溪沙清理垃圾。（鄭子峰攝）

江旻憓曾表示希望以自身經歷激勵他人，又親身參與不少公益活動，這種善良絕非口上說說。Vivian常說自己不漂亮，說她「人美心善」或未必適合，「人善心美」便絕對擔當得起。