江旻憓奧運奪金｜五年前初登世一　患得患失歷兩屆奧運終圓金牌夢

江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍金牌。

30歲的江旻憓連番締造香港劍擊歷史，由2019年1月說起，Vivian首度贏得女子重劍世界盃冠軍，其後升上世界第一，再登上世錦賽頒獎台，代價就是右膝的韌帶傷患。即使迅速復出，延後一年舉行的東京奧運8強止步，無緣獎牌。

江旻憓登上世界第一後，曾經迷失，使她對劍擊別有一番體悟，心態比以往更加堅強。從飄忽漸變穩定，重登世界世一，並在巴黎奧運如願登上頒獎台，齊集各個大賽的獎牌。



江旻憓。（FIE圖片）

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2019年1月，女子重劍世界盃夏灣拿站，江旻憓一舉拿下冠軍，成為史上首位香港劍手揚威國際賽。相隔不足一個月，Vivian在巴塞隆拿站世界盃再下一城，再添一冠。

Vivian連贏兩站世界盃後，轉戰布達佩斯站大獎賽，即使次圈止步，受惠於意大利劍手娜華莉雅（Mara Navarria）失準，江旻憓首度登上世界第一之位，再刷新香港劍擊歷史。

2019年，江旻憓連奪兩個世界盃冠軍。（FIE圖片）

江旻憓挾「一姐」殊榮返港，再寫歷史沒有感到特別高興，卻在傳媒面前落淚，「我覺得我配不上」，Vivian因為發揮不佳而自責，「好失望，與我心目中的世界第一還有很大距離。」該站的大獎賽，江旻憓留意到自己有機會登上世界第一，心思放在分數上而影響發揮，更被教練Tavi直斥她「唔識打劍」，就算如願登頂都不高興。

江旻憓2019年挾世一回港，卻因為發揮不佳而落淚。（資料圖片／高詩琦攝）

Vivian經過沉澱後，逐漸適應世界第一的位置，往後比賽回勇，更在2019年的世錦賽摘下銅牌，又刷新另一香港劍擊的歷史。偏偏在8強戰之前，她走路不小心滑倒，右膝韌帶半斷，她忍住苦楚打比賽，依然把獎牌帶回香港。

江旻憓（右一）在2019世界劍擊錦標賽獲銅牌，摘得香港劍擊第一面世錦賽獎牌。（圖片來源：FIE）

江旻憓回港後隨即接受手術，當時不希望影響2020年的東京奧運。僅僅4個月左右，Vivian極速返回賽場，即使不時「一輪遊」，她依然保住年終世界第一，同時穩奪奧運姿格，可惜計劃再度趕不上變化，遇上世紀疫情，大部分賽事取消，連東京奧運都破天荒押後一年上演。

以江旻憓近年的戰績，毫無疑問是東京奧運的獎牌希望，殺入8強後卻不敵俄羅斯小將梅塔莎伊娃，無緣獎牌。Vivian再一次在傳媒面前落淚，「唔收貨呀，我對唔住大家，真係有好多人幫我先可以嚟到呢度，令好多人失望……」

東京奧運，江旻憓不敵俄羅斯小將，8強結束女重個人賽，無緣獎牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

登上「世一」，更要學懂如何做「世一」。江旻憓首度登頂後，起伏反而更大，「究竟我是第一或是一輪遊的水平？」同時Vivian學懂如何調整心態，「我只要控制好那些我控制得到的事，就可以了。」

江旻憓學懂處理種種的外來因素，再以正確心態出戰，成績自然來。2022年亞洲錦標賽，Vivian再度成為亞洲冠軍，比賽過程展示強大的心理質素，即使面對強手及難關，依然頂得住壓力，足證的Vivian的蛻變。

江旻憓打劍少有展露情緒，今次亞錦賽她脫下面罩後展露燦爛笑容。（FIE）

2022/23賽季，江旻憓展示驚人的穩定性，國際賽全季僅得一站16強止步，其他分站至少躋身8強，並取得一冠兩亞一季的佳績，加上衛冕亞錦賽，使她相隔四年重回世界第一。

江旻憓學懂如何處理「世一」的壓力，即使今季曾經初段出局，她依然可以調整，全季摘下三冠，以全季世一的姿態迎戰巴黎奧運。

江旻憓今年三連冠。（FIE圖片）

江旻憓在巴黎奧運被列為頭號種子出戰，過關斬將，連挫埃及﹑美國﹑烏克蘭愛沙尼亞及法國劍手，贏得奧運冠軍。

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