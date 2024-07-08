巴黎奧運直播電視台大比拼　TVB與ViuTV頻道最多　HOY TV評述強大

巴黎奧運直播，香港四大電視台鬥法！特區政府出資購入巴黎奧運的香港轉播權，交給TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台直播，各間免費電視台也視巴黎奧運為重點節目，撥出大量頻道時間直播，並廣邀體育人擔任主持及評述。如果要看奧運，你會選擇哪一個電視台？



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巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運會在7月26日揭幕，至8月11日閉幕，由4間香港電視台提供直播，包括TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台。各間電視台都會主力直擊港隊運動員的比賽，相信各台都會一起直播張家朗、何詩蓓、江旻憓等港隊獎牌希望的比賽。如果論全面，料TVB及ViuTV都能覆蓋接近所有比賽，因為他們各自會在網上平台提供17條頻道，相信會播盡奧運官方的直播訊號。

TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台皆已公布巴黎奧評主持述陣容，TVB的陣容除了有講開體育的鍾志光、江忠德、何輝等，還會有多名藝人參與，例如劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、何沛珈、何泳芍、陳懿德。其餘3個電視台的主持皆以體育主持為主，ViuTV有馬啓仁、邢安邦，HOY TV就有李德能、陳欣欣，港台則有伍家謙、林定勤。

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在嘉賓評述方面，各台亦積極「搶人才」。上屆憑評述專業而大獲好評的HOY TV繼續邀請到「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、「牛下女車神」李慧詩，另外新加入上屆乒乓女團銅牌得主蘇慧音。論嘉賓評述的班底實力，HOY TV仍是四台之冠。TVB在找嘉賓方面北望神州，邀得前國家隊金牌得主何沖擔任星級主持，出生自廣東的何沖是北京奧運跳水男子3米板冠軍得主。

曾志偉透露奧運賽事舉行期間，黃金時段所有節目劇集暫停播放。（梁碧玲攝）

TVB直播奧運部署

– 四大免費台加myTV SUPER 17條頻道直播

– 奧運金牌何沖擔任主持

由7月26日起，TVB四大免費電視頻道（翡翠台、TVB Plus、無綫新聞台及明珠台）及myTV SUPER 17條頻道提供逾5000小時奧運內容，其中翡翠台的晚上黃金時間（8時至11時）都會放棄播放劇集，改為奧運節目。

TVB委任6名藝人為「奧運之星」，包括劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈及何泳芍。

TVB的奧運主持陣容龐大，方力申、黃翠如、鄭衍峰、何振然及莊琬晴將到巴黎直擊賽事，其餘留守香港的主持包括鍾志光、朱凱婷、林溥來、劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、何沛珈、何泳芍、陳懿德、潘靜文、曾文心、貝可泓、江忠德、鄭景亮、洪松蔭及何輝。

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黃庭鋒﹑何沛咖、鄭衍峰為奧運節目《奧運智識玩》錄影 。（葉志明攝）

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TVB的專業評述團隊則包括仇多明（單車）、王瑋駿（賽艇）、朱詠康（劍擊）、李冠緯（彈床）、李偉文（足球）、肖希露（體操）、林生源（霹靂舞）、林展名（游泳）、俞越（跳水）、徐彥龍（滑板）、徐淑琪（柔道）、馬智江（羽毛球）、崔錦棠（三項鐵人）、梁志賢（單車）、梁國成（籃球）、連翊希（劍擊）、陳江華（乒乓球）、陳延澤（羽毛球）、黃俊豪（水球）、黃嘉欣（運動攀登）、楊慧玲（藝術體操）、葉啟德（田徑/馬拉松）、潘文迪（足球）、鄧國基（乒乓球）、蕭靜雯（羽毛球）、謝劭傑（帆船）、謝昫光 （網球）、鍾志樂（賽艇/獨木舟）、關煒霖（跆拳道）。

此外，TVB請到2008年北京奧運跳水金牌得主何沖擔任星級奧運主持，在巴黎直擊國家隊比賽，尤其是跳水隊的消息。

ViuTV在6月舉辦《全城奧運 傳承狂熱》記者會，旗下明星、多位主持及專業評述員都有出席。（袁志浩攝）

ViuTV直播奧運部署

– 96台及99台連同網上平台17條頻道直播賽事

– 奧運銅牌劉慕裳擔任主持

ViuTV（99台）及ViuTVsix（96台）將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮。99台與96台將分別設《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷全方位直擊奧運。

另外，網上平台viu.tv將設17條數碼頻道提供超過2000小時現場直擊和重溫內容，ViuTV表示希望讓觀眾「沉醉式投入」奧運。

劉慕裳會擔任ViuTV巴黎奧運大使。（袁志浩攝）

上屆奧運空手道女子個人形銅牌得主、港隊成員劉慕裳，就會擔任ViuTV巴黎奧運大使，並會擔任節目主持。ViuTV巴黎奧運主持團還包括馬啓仁、張嘉殷、邢安邦、丘雨勤、梁穎瑜、方栢翹、陳葦如及會前往巴黎直擊的劉嘉瑋。

ViuTV亦邀來多位專業評述員，包括多位教練、現役或前運動員，如蔡俊彥（劍擊）、楊文蔚（田徑）、陳耀海（游泳）、陳健樂（游泳）、楊翠玲（劍擊）、劉國堅（劍擊）、詹文軒（體操）、周浩榮（跳水）、楊盛才（羽毛球）、翁金驊（籃球）、卓婷（籃球）、陳獻略（排球）、馬詠茹（單車）、劉家樂（高爾夫球）、梁寶心（柔道）、梁俊碩（賽艇）、盧善琳（滑浪風帆）、施嘉鑫（霹靂舞）、招智珩（運動攀登）、鄭麗莎（運動攀登）、向柏榮（拳擊）、袁文俊（拳擊）、謝詠詩（韻律泳）、蔡利強（滑浪風帆）、黃廷鏗（水球）、黃俊偉（排球）、陸俊彥（滑板）。

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ViuTV巴黎奧運主持團。（袁志浩攝）

HOY TV在5月舉行巴黎奧運啟動禮。（鄭子峰攝）

HOY TV直播奧運部署

– 76台及77台每日由下午3時起直播

– 李麗珊、李慧詩擔任奧運評述

在巴黎奧運期間，HOY TV的兩條免費電視頻道（HOY 76台及HOY 77台）由每日下午3時起，超過13小時直播或轉播各項賽事。HOY 78台每朝有奧運報道，回顧賽事精華，速遞賽果。此外，HOY手機應用程式會特別開設3條直播頻道，直播奧運比賽。

HOY TV的巴黎奧運評述陣容包括多位奧運獎牌得主，包括為港隊贏得歷史首金的「風之后」李麗珊、贏過兩面奧運銅牌的「牛下女車神」李慧詩及上屆東京奧運乒乓女團季軍成員蘇慧音。HOY TV製作總監張志明透露，他們邀請了四十多位現役或退役運動員擔任專業評述。

李慧詩未有現身，但以短片在記者會上亮相。（鄭子峰攝）

港隊女子重劍代表朱嘉望亦是專業評述之一。（鄭子峰攝）

HOY TV的奧運常駐主持有李德能、徐嘉樂、李海光、陳欣欣、劉健基、吳毅豪、李慧詩，而嘉賓主持（評述多個項目）包括李麗珊、黃金寶、何雁詩、張小倫、朱嘉望。

至於在專業評述（主要評述自身專項）方面，則有顏冠一（劍擊）、盧滿堂（劍擊）、崔瑋俊（游泳）、劉紹宇（游泳）、張祐銘（游泳）、葉姵延（羽毛球）、伍家朗（羽毛球）、蘇慧音（乒乓球）、吳穎嵐（乒乓球）、何鈞傑（乒乓球）、張海琳（賽艇）、陳佩琦（田徑）、陳家豪（田徑）、姚潔貞（田徑）、黃曉盈（體操）、吳翹充（體操）、李德明（體操）、姚錦成（七人欖球）、吳國棟（跳水）、蔡芳裕（籃球）、張志德（足球）、麥嘉欣（馬術）、李雲峰（拳擊）、蔡舜玉（運動攀登）、江滿齊（霹靂舞）、黃昭惠（霹靂舞）等。

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張小倫（左起）、朱嘉望、葉姵延、姚錦成、何雁詩及張海琳一同擔任HOY TV的巴黎奧運專業評述。（鄭子峰攝）

香港電台直播奧運部署

– 32台每日由下午3時起直播

– 三語評述奧運並配以手語傳譯及口述影像

從7月27日至8月12日，每天最少12小時直播或轉播各項奧運賽事，每天下午3時起在港台電視32播出，包括國家隊及港隊運動員參加的各類賽事，如游泳、劍擊、滑浪風帆、單車、乒乓球、羽毛球、帆船、體操、賽艇及跆拳道。觀眾可通過港台電視32頻道觀看《巴黎奧運直擊》賽事直播。

《巴黎奧運速遞》精華片段由7月27日起至8月12日，每天早上9時半至10時半在港台電視31播放，與觀眾回顧賽事精華。

香港電台的宣傳片稱每日直播不少於12小時。（網上片後截圖）

港台網站、社交平台及手機程式重點報道賽事及最新資訊。包括港台奧運網站、港台新聞網站、港台YouTube頻道、「RTHK電視」應用程式，以及社交平台RTHK IG、RTHK Unisports IG、RTHK Sports Unlimited FB、RTHK Weibo及RTHK Bilibili渠道重點報導。

港台將以廣東話、普通話及英語三語評述賽事，重點節目並配以手語傳譯及口述影像，服務普羅大眾，同時照顧各界需要。

香港電台的奧運主持有伍家謙。（網上片後截圖）

港台將與中央廣播電視總台、北京廣播電視台及廣東廣播電視台聯動報道賽事，互換各自製作的奧運會影視素材。

資深體育節目主持如伍家謙、林定勤、張存華及潘杰寧，加上奧運運動員評述員余翠怡（劍擊）、鄧伊程（田徑）等，將為觀眾帶來專業的賽事分析和報道。