江旻憓奧運奪金｜不甘輸得「肉酸」　賽後親揭決賽初段落後原因

「本身唔想輸得咁肉酸....然後唔小心就追返！」

新鮮出爐奧運金牌得主江旻憓笑言。Vivian稍為冷靜後再接受傳媒訪問，她談及今仗的反勝關鍵，並親揭初段落後的原因。



（袁志浩攝）

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江旻憓在頒獎後攜同奧運金牌受訪，在場的記者們都感受到金牌的喜悅。有別於剛完成賽事後接受傳媒訪問，Vivian稍為平伏心情，依然不敢相信奧運封后。

江旻憓在決賽面對主場劍手瑪露比頓，曾經落後1：7，其後未有輕言放棄，力追至12：12，並在「決一劍」奠勝封后。Vivian賽後親揭反勝關鍵：「當時不想輸得這麼『肉酸』，本身輸得太多，我不是這個水平，所以其後我一劍一劍打，然後不小心就追到了！」

（袁志浩攝）

江旻憓三戰奧運，首次登上決賽台，就算獲獎無數的Vivian同樣會「亂諗嘢」，「個心一開始飄走了，我在想：『這是決賽﹑是（別人的）主場﹑我贏了他們（主場觀眾）會很失望』。」

江旻憓在決賽台竟然擔心主場觀眾不開心，說起自己當刻的想法，Vivian都不禁笑了。Vivian如此為法國觀眾着想，是因為在場的法國支持者或義工，就算知道她與法國劍手對壘，都不會吝嗇地為她打氣﹑說聲加油，這些都令Vivian十分動容，她都特意感激在場的觀眾，不論是支持她或是支持法國的也好。

決賽對手瑪露比頓的名字是「Auriane」，江旻憓笑言起初聽不清楚，以為如此多人為她打氣，後來才發覺聽錯了。