江旻憓奧運奪金｜李家超祝賀：令人振奮　證明香港運動員實力非凡

「世一劍后」、香港劍擊運動員江旻憓今日（香港時間28日、巴黎時間27日）在巴黎奧運會為香港贏得今屆奧運會首面獎牌，行政長官李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀，「江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。」



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世界排名第一的江旻憓在2024年巴黎奧運會女子重劍個人賽中，在一度落後對手5分下後來居上，在第四階段的加時一分鐘內，一劍定勝負，以13比12擊敗世界排名第六的法國選手Ｍallo-Breton奪得金牌。

李家超今日凌晨發出祝賀：「我和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣。江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。她再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以自豪。」他祝願中國香港代表團在其他項目再創佳績，各位運動員盡展所長，為港爭光。

江旻憓近年表現優異，於杭州第19屆亞洲運動會女子重劍個人賽奪得銅牌，更於2023亞洲劍擊錦標賽，第三度奪得女子重劍金牌。

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楊潤雄身處巴黎奧運現場：戰術凌厲，取得勝利為香港市民達成願望

文化體育及旅遊局局長楊潤雄也恭賀江旻憓勇奪金牌，身處巴黎奧運現場的他即時與江旻憓及其團隊分享獲獎的喜悅。「江旻憓在比賽過程有高水平表現，戰術凌厲，取得勝利為香港市民達成願望。我在現場觀賽見證取得榮譽一刻，深受感動，為她優秀的表現、大將的風範感到非常欣慰，相信全港市民也能分享這份喜悅。」

行政會議召集人葉劉淑儀：全港巿民均為她感到驕傲

行政會議非官守議員祝賀江旻憓，亦向其教練和團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀說：「江旻憓多年來堅持不懈，努力克服傷患，提升水平，多次揚威國際賽事並登上世界第一。她在今屆奧運會比賽中表現出色，發揮出眾技術，勇奪金牌，再次為香港劍擊運動寫下光輝一頁，全港巿民均為她的成績感到驕傲。」

行會成員全力支持政府繼續加強對精英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五大方向推動本港體育發展。他們祝願中國香港代表團繼續在奧運會各個項目盡展所長，力爭佳績。