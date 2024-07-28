江旻憓奧運奪金｜手上條狀禮盒是什麼？　特別版吉祥物失縱有原因

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，頒獎台上為港隊領取今屆首面獎牌之餘，同時獲頒一個條狀禮盒，大家可能都會好奇，到底盒內的是什麼？



江旻憓為港隊領取今屆首面獎牌，同時獲頒一個條狀禮盒，到底盒內的是什麼？（路透社）

【江旻憓奧運奪金．頒獎禮圖輯】

+ 1

獎牌由牌Chaumet設計 條狀禮盒是什麼？

今屆奧運得獎選手，除了可獲由高級珠寶品牌Chaumet設計的獎牌，還可獲得兩份禮物，一個是為獲獎運動員而設的特別版吉祥物the Phryges，坊間有售的版本the Phryges胸口中有個白色圓形圖案，而運動員特別版白色圓形圖案會換成金、銀和銅三色；另一份禮物以條狀禮盒盛載，長約40厘米，其實是今屆奧運的官方海報。

運動員獲得的「特別版海報」，其實就是今年3月公布由巴黎藝術家Ugo Gattoni設計的今屆奧運的官方海報，不同之處只是用禮盒盛載。

獲獎運動員獲贈的條狀禮盒，是由巴黎藝術家Ugo Gattoni設計的今屆奧運的官方海報。（Getty Images）

巴黎奧運香港隊賽果｜最新消息、獎牌榜形勢持續更新｜巴黎直擊

特別版吉祥物the Phryges賽後才頒發

有趣的是，從巴黎奧運首日獎牌比賽項目可見，各位得獎運動員只獲頒獎牌及條狀禮盒，未見有特別版吉祥物的身影，由早上射擊館，下午的公路單車計時賽，到晚上的欖球場、劍擊館和游泳館，都未見這隻說好的特別版the Phryges。

巴黎奧運吉祥物the Phryges。（Getty Images）

巴黎奧運官網及後解說，這隻金、銀、銅特別版the Phryges不在頒獎台出現的原因，是因為大會待頒獎禮後才會將這隻限量版吉祥物送給他們，這款吉祥物由專門出產高級毛毛公仔和幼兒周邊產品的Doudou & Compagnie旗下工廠在法國製造，特別版the Phryges除了胸口圓形圖案換成金、銀或銅色之外，背面亦會縫上法文「Bravo」（中文意思大概為「做得好」）一字。

金牌特別版the Phryges。（巴黎奧運官網）

巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

江旻憓奧運奪金｜港隊打破隔屆有牌魔咒 今屆金牌獎金600萬