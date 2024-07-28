巴黎奧運｜韓國型男吳尚旭棄致勝分收劍 友誼之手獲讚具體育精神
撰文：顏銘輝
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昨（27日）晚的巴黎奧運男子佩劍個人賽決賽，韓國型男劍手吳尚旭獲讚有體育精神。
世界排名第4的吳尚旭與第14位的突尼西亞劍手費贊尼（Fares Ferjani）爭冠，形勢佔優，一度領先14：5，吳尚旭只要多取1分便可封王。不過，費贊尼及時企穩陣腳，接連搶分。
當比分打成14：8時，吳尚旭向前施壓，費贊尼向後退，不慎跌倒在地上，四腳朝天。吳尚旭收劍伸手，主動扶起費贊尼，現場響起大量掌聲。
比賽重開，費贊尼表現神勇，再連追3分，落後吳尚旭11：14。難道吳尚旭的君子行為會變成放生費贊尼之舉？吳尚旭沒有給費贊尼追平的機會，以15：11擊敗費贊尼，贏得金牌。這是吳尚旭第二面奧運金牌，他是上屆東京奧運男佩團體冠軍之一，但在個人賽就八強止步。
賽後，奧運官網報道吳尚旭奪冠的消息，以「吳尚旭展現體育精神後奪得男佩金牌」為題，強調了14：8時吳尚旭拒絕乘虛而入，而是向倒地的費贊尼伸出友誼之手。
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