巴黎奧運｜韓國型男吳尚旭棄致勝分收劍　友誼之手獲讚具體育精神

昨（27日）晚的巴黎奧運男子佩劍個人賽決賽，韓國型男劍手吳尚旭獲讚有體育精神。



世界排名第4的吳尚旭與第14位的突尼西亞劍手費贊尼（Fares Ferjani）爭冠，形勢佔優，一度領先14：5，吳尚旭只要多取1分便可封王。不過，費贊尼及時企穩陣腳，接連搶分。

吳尚旭向前施壓，費贊尼向後退。（TVB YouTube片段截圖）

費贊尼不慎跌倒在地上，四腳朝天。（TVB YouTube片段截圖）

吳尚旭收劍伸手，主動扶起費贊尼。（TVB YouTube片段截圖）

當比分打成14：8時，吳尚旭向前施壓，費贊尼向後退，不慎跌倒在地上，四腳朝天。吳尚旭收劍伸手，主動扶起費贊尼，現場響起大量掌聲。

比賽重開，費贊尼表現神勇，再連追3分，落後吳尚旭11：14。難道吳尚旭的君子行為會變成放生費贊尼之舉？吳尚旭沒有給費贊尼追平的機會，以15：11擊敗費贊尼，贏得金牌。這是吳尚旭第二面奧運金牌，他是上屆東京奧運男佩團體冠軍之一，但在個人賽就八強止步。

吳尚旭（中）擊敗費贊尼（左）贏得男佩個人賽金牌。（Getty Images）

賽後，奧運官網報道吳尚旭奪冠的消息，以「吳尚旭展現體育精神後奪得男佩金牌」為題，強調了14：8時吳尚旭拒絕乘虛而入，而是向倒地的費贊尼伸出友誼之手。