巴黎奧運︱薩摩亞拳擊教練選手村心臟病發離世　徒弟感人最後致敬

巴黎奧運發生一宗不幸事件，薩摩亞拳擊教練艾歷卡（Lionel Fatu Elika）在選手村據報因心臟病發離世，終年60歲。



薩摩亞拳擊教練艾歷卡（Lionel Fatu Elika）在選手村據報因心臟病發離世，終年60歲。

薩摩亞拳擊教練奧運開幕禮前數小時心臟病發離世

艾歷卡在周五（26日）巴黎奧運開幕禮當日，據報因心臟病發在選手村離世，當時是奧運開幕禮舉行前數小時。他是薩摩亞大軍內唯一一位拳擊選手、重量級拳手Ato Plodzicki-Faoagali的教練。

薩摩亞體育協會及國家奧委會發表聲明指，「艾歷卡在巴黎當地時間今日（26日）早上於奧運選手村離世」，並補充當地奧委會官員已跟代表團成員會面。今屆薩摩亞共派出24名運動員參賽。國際奧委會27日發表聲明表示，艾歷卡在選手村心臟病發，當場接受醫護人員急救，死因被列為「自然因素」。

重量級拳手Ato Plodzicki-Faoagali向離世的教練艾歷卡發文致敬。（Facebook）

徒弟發文最後致敬極感人

Ato Plodzicki-Faoagali在社交媒體向教練艾歷卡致敬，「我在15歲嘗試晉身薩摩亞青年隊時首次跟艾歷卡教練會面，他是個善良和慷慨的教練，不止他的時間和物質，還有知識。」

這位25歲拳手感言，「我們會非常想念你，你的夢想就是跟我和爸爸一起出席奧運會，現在你太早離開了，我們連計劃中的奧運第一場比賽都未打。老人家，好好休息吧，想念你，你是冷靜的一個，而爸爸在我們的繩角暴跳如雷。」

薩摩亞國家奧委會主席Pauga Talalelei Pauga指出，「艾歷卡是薩摩亞頂級拳擊教練，也是對奧運理念忠實擁護者。我們和整個薩摩亞體育大家庭均與艾歷卡的家人、拳手和友人同在，我們會非常懷念他。」

國際拳擊協會（IBA）亦在周六發表聲明，「我們向在巴黎奧運悲情離世的艾歷卡家人、朋友和同事致以深切慰問，拳擊界會對他對這運動的付出和熱情留下不可磨滅印記，他的傳奇會持續啟發下一代。我們為薩摩亞隊及因他離世受到影響的所有人士祈禱。」