巴黎奧運｜無人機偷拍事件加拿大女足被重罰扣6分　主帥遭停賽1年

上屆贏得奧運女子足球金牌的加拿大，被指用無人機偷拍對手新西蘭訓練一事，遭國際足協（FIFA）重罰，今屆分組賽被扣6分，主帥普列斯特文（Beverly Priestman）、球隊分析師Joseph Lombardi和助教Jasmine Mander同遭停賽一年。



加拿大女足主帥普列斯特文（Beverly Priestman）遭停賽一年。（資料圖片／Getty Images）

加拿大被重罰扣6分

FIFA指加拿大隊使用無人機偷拍「違反」他們的原則，指普列斯特文等三人「對冒犯行為和違反公平競賽的原則須負上責任」，加拿大在今屆奧運身處A組，每隊只有3場分組賽，被扣6分大大影響球隊出線機會。加拿大足協同時被罰款20萬瑞士法郎。

被扣6分雖多，尚未足以淘汰加拿大出局，不過餘下兩場分組賽幾乎必須都勝出，才有望出線。她們今屆首場分組賽在爆出無人機事件後，普列斯特文自願停賽一場，球隊仍以2：1擊敗新西蘭，周日先對東道主法國，周四再撼哥倫比亞。奧運足球賽事只有12隊參賽名額，因此除每個小組首頭兩名外，其中兩支「最佳第三名」球隊也可出線。

普列斯特文被指對今次事件不知情。（資料圖片／Getty Images）

英國教練和兩助手同被FIFA禁賽1年

38歲的普列斯特文來自英國，她曾執教加拿大U17及U20女子隊，至2020年11月成為加拿大女足主教練，帶領球隊在2021年舉行的東京奧運歷史性首奪女足金牌，她跟球隊合約原定至2027年女子世界盃後才屆滿，但爆出無人機事件後，已遭加拿大足總停職。

法國法院日前指出，加拿大女足分析師Joseph Lombardi承認在市區在沒有牌照下操縱無人機，被判緩刑8個月。普列斯特文為加拿大女足贏得奧運金牌，加拿大足總當然不希望對她施以重罰，可是當事件愈挖愈深，加拿大奧委會（COC）發現女足團隊不止在今屆賽事，而是在上屆贏得金牌的東京奧運期間已開始使用無人機窺探對手軍情，眾人都感到很失望，COC行政總裁David Shoemaker日前堅稱普列斯特文對球隊使用無人機偷拍一事毫不知情，也沒有參與其中。