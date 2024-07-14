香港女足主場兩連勝　韋婉婷為重返港隊哽咽：很興奮能證明自己

香港女子足球代表隊再度友賽印尼，結果大勝4：1，重返港隊的韋婉婷取得個人五年來首個港隊入球，賽後一度哽咽。曾投訴港隊選人不公的她，坦言與港隊主教練已達成共識，未來一同為港隊贏波而努力。



三日前以3：2擊敗印尼的港隊，面對世界排名低28位的對手，今仗正選陣容有4個變動，改由守門員吳卓蔚、王素嫻、蘇鎧霖與何玫薇擔正；韋婉婷、陳詠詩、張煒琪、郭靖雯等主力則繼續正選，鍾貝琪因傷缺陣。

今次國際賽期重返港隊大軍的韋婉婷先開紀錄。（袁志浩攝）

採逼搶戰術的港隊上半場早段壓在印尼半場進攻，僅5分鐘便先開紀錄，韋婉婷左路直線妙傳張煒琪入楔，後者單刀失機，但韋婉婷及時衝前補中入網成1：0。

印尼球迷落力打氣。（袁志浩攝）

印尼球迷狂風雷雨下傾力打氣

今場比賽天氣非常不穩、狂風下雷雨交加，但印尼擁躉即使落後仍傾力打氣，有無法入場的球迷在馬場緩跑徑高位「偷睇」，場內的作客「粉絲」則依舊手舞足蹈，「INDONESIA」口號與當地歌曲響遍球場。

張煒琪上半場梅開二度。（袁志浩攝）

逼搶奏效港隊半場遙遙領先4：0

港隊25分鐘由何玫薇接應蘇鎧霖右路傳中，控定後冷靜燙遠柱得手；3分鐘後韋婉婷笠射中楣彈出，輪到張煒琪「執雞」成功，加上張煒琪完半場前扣過守衛後左腳射入，港隊半場遙遙領先4：0。

何玫薇冷靜射入。（袁志浩攝）

1589名觀眾見證女子港足主場兩連勝

換邊後雨勢有增無減，場地多處積水令皮球去勢減弱，令港隊判斷跟傳球失誤，印尼63分鐘憑中場伊密特「破蛋」，港隊結果在1589名觀眾見證下贏4：1，在取得主場兩連勝。

下半場雨勢加劇，場地積水，球員踢得辛苦。（袁志浩攝）

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韋婉婷闊別港隊三年 賽後感觸哽咽

港隊翼鋒韋婉婷自2021年9月退出亞洲盃外圍賽大軍名單後，近三年都無再入選港隊，她去年曾控訴港隊選人不公，但今次卻獲重召歸隊，並於對印尼的兩場友賽正選上陣。

韋婉婷今仗的入球，是她自2019年4月奧運外圍賽對越南後，首度代表港隊建功，她賽後談到再度代表香港時一度哽咽，「（這些年的港隊經歷）像過山車......回來港隊......第一場一定會有壓力，近年看到網上評論，覺得若再有機會踢（代表香港），要用行動證明自己。很開心可以做到比預期好，心情很興奮。」

韋婉婷今次國際賽期重返港隊。（袁志浩攝）

與主教練列卡度向同一目標邁進

被問到如何與主教練列卡度與女足經理黃若玲「復合」，韋婉婷坦言當初沒有抱住必須歸隊的心態，只是專注外流台灣的發展，若然機會來到，就好好把握。她強調在溝通上沒有任何一方佔主動，雙方均向同一個目標邁進，「共識是大家都想香港隊贏波，因為不團結的話，很難做到。」

她表示，有跟列卡度溝通自己在場內角色、戰術等，並認為港隊加入不少年輕球員，有很大新鮮感，「很高興可以跟年青球員有不同火花跟磨合，也發現我們有許多不錯的小將。」

港隊在主場取得兩連勝。（袁志浩攝）

港隊4：1擊敗印尼女足。（袁志浩攝）

雙方教練齊抱怨球證沒中止比賽

今場比賽下半場場地積水問題嚴重，韋婉婷明言踢得吃力，列卡度也認為，球證應以球員安全為優先考慮，「雖然今次球員都無大礙，但下一次我們應該多加留心。」

印尼女足主教練望月聡就稱，球證理應中止比賽，但在比賽如常進行下，麾下仍會用盡一切努力去奮鬥。港隊完成今次國際賽期兩場友賽後，列卡度透露有望於10月作客緬甸，並再約戰區內對手。