巴黎奧運｜阿部一二三一本摔倒巴西選手　為妹妹而戰蟬聯柔道金牌

力爭衛冕柔道女子52公斤級金牌的阿部詩，意外在16強止步。阿部詩的遺憾唯有靠胞兄彌補，阿部一二三出戰柔道男子66公斤級，順利打入決賽，並以「一本」擊敗巴西選手，成功蟬聯金牌。



阿部詩衛冕失敗後情緒激動。（Getty Images）

巴黎奧運｜阿部詩柔道衛冕失敗情緒崩潰 遭烏茲別克選手一本摔倒

日本柔道代表﹑衛冕金牌的阿部詩，在柔道女子52公斤級16強不敵烏茲別克的世錦賽冠軍姬迪約露娃（Diyora Keldiyorova）。這名24歲的日本代表被摔倒，裁判示意烏茲別克選手取得「一本」，換言之阿部詩被判直接落敗。

自2019年未嘗一敗的阿部詩，一時無法接受落敗的事實，由場內哭到場外，情緒崩潰，連教練叫她離場都不願意。

（Getty Images）

同日出戰的胞兄阿部一二三，出戰柔道男子66公斤級，一路過關斬將，殺入決賽，與巴西選手利馬（William Lima）交手。26歲的阿部一二三把握機會，將對方摔落地，裁判示意阿部一二三取得「一本」，順利衛冕，亦是日本史上第8名選手連續兩屆蟬聯金牌。

阿部一二三一本奠勝。（Getty Images）

阿部一二三順利衛冕。（Getty Images）

相隔3年，阿部一二三再登上頒獎台最高一級，他認為這面金牌證明3年來的付出沒有白費，但他卻沒有狂喜，因為未能與胞妹一同衛冕，「看到妹妹落敗，很苦澀，但我需要忍住情緒，對我來說是艱難的一天。比賽途中，我一直想着，我作為哥哥，必須為我妹妹而戰。」看到哥哥奪金，在看台上的阿部詩都不禁泛淚。