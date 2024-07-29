巴黎奧運｜阿部一二三一本摔倒巴西選手 為妹妹而戰蟬聯柔道金牌
撰文：趙子晉
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力爭衛冕柔道女子52公斤級金牌的阿部詩，意外在16強止步。阿部詩的遺憾唯有靠胞兄彌補，阿部一二三出戰柔道男子66公斤級，順利打入決賽，並以「一本」擊敗巴西選手，成功蟬聯金牌。
巴黎奧運｜阿部詩柔道衛冕失敗情緒崩潰 遭烏茲別克選手一本摔倒
日本柔道代表﹑衛冕金牌的阿部詩，在柔道女子52公斤級16強不敵烏茲別克的世錦賽冠軍姬迪約露娃（Diyora Keldiyorova）。這名24歲的日本代表被摔倒，裁判示意烏茲別克選手取得「一本」，換言之阿部詩被判直接落敗。
自2019年未嘗一敗的阿部詩，一時無法接受落敗的事實，由場內哭到場外，情緒崩潰，連教練叫她離場都不願意。
同日出戰的胞兄阿部一二三，出戰柔道男子66公斤級，一路過關斬將，殺入決賽，與巴西選手利馬（William Lima）交手。26歲的阿部一二三把握機會，將對方摔落地，裁判示意阿部一二三取得「一本」，順利衛冕，亦是日本史上第8名選手連續兩屆蟬聯金牌。
相隔3年，阿部一二三再登上頒獎台最高一級，他認為這面金牌證明3年來的付出沒有白費，但他卻沒有狂喜，因為未能與胞妹一同衛冕，「看到妹妹落敗，很苦澀，但我需要忍住情緒，對我來說是艱難的一天。比賽途中，我一直想着，我作為哥哥，必須為我妹妹而戰。」看到哥哥奪金，在看台上的阿部詩都不禁泛淚。
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