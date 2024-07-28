巴黎奧運｜趙顯臻賽艇復活賽晉級　譜香港最佳成績：再接再厲

巴黎奧運第二個比賽日，賽艇港將趙顯臻出戰男子單人雙槳艇復活賽，在第3組排名第2，獲晉級半準決賽資格。



趙顯臻周六（27日）在男子單人雙槳艇分組賽第6組中，以7分0.29秒排第4而需轉戰復活賽。

到周日（28日）復活賽，選手則分為3組，趙顯臻再次在最後一組出場，他今次成績為7分12秒94，排名小組第2，成功「復活」晉級至半準決賽，寫下香港賽艇在奧運的最佳成績。

趙顯臻晉級至半準決賽，寫香港賽艇歷史。（港協暨奧委會）

他賽後表示今次晉級，暫時寫下香港賽艇歷史，亦希望之後能再接再厲。今次復活賽時間比初賽慢，趙顯臻表示可以接受：「因為這場更辛苦」，面對體型佔優的對手，他亦不落下風，正是在最後500米反超穿粉紅衣上衣的百慕達選手Dara Alizadeh，後上獲第2名，因而成功復活。趙顯臻道：「穿粉紅色衣服那個運動員（Dara Alizadeh）十分健碩，『Size』是我兩倍，追他比較吃力，幸好最後能追到，也成功晉級。」

趙顯臻所指的粉紅色衫運動員，應是同組的百幕達選手Dara Alizadeh。（Getty Images）

被問到入八強會否收貨？緊張的他笑言「收住貨先」：「希望八強能有更好表現，現在也能暫時放鬆，享受奧運。」趙顯臻亦感謝家人及教練到場支持，表示會繼續加油。

巴黎奧運2024｜香港賽艇代表趙顯臻。（黃寶瑩攝）

男子單人雙槳艇半準決賽將在7月30日16:10開始，趙顯臻被分在第一組；雖然明天沒有比賽，不過趙顯臻表示明天仍會繼續練習，至奧運賽程完結前都不會休息。