巴黎奧運｜乒乓爆冷！田志希遭45歲葡國球手淘汰 河北打吡戰告負
撰文：顏銘輝
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巴黎奧運乒乓球女單爆出大冷門，9號種子的韓國球手田志希「吞蛋」，直落4局不敵葡萄牙球手付玉。
雖然兩人分別代表韓國和葡萄牙出戰，但今仗其實是河北打吡，兩人是兩代河北乒乓球手，先後移居外國，田志希今年31歲，而付玉就已經45歲。
在今日（28日）的乒乓女單64強，9號種子的韓國球手田志希失準，連輸4局7：11、6：11、11：13及9：11，以0：4不敵葡萄牙球手付玉。
雖然一位是來自東亞的韓國，另一位來自西歐的葡萄牙，但事實上兩人皆是中國出生的選手，而且巧合地都是河北人。不過，兩人先後離開中國，移居外地，並代表外國比賽。
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