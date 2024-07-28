巴黎奧運播錯國歌｜南蘇丹男籃取歷史首勝　賽前大會誤播蘇丹國歌

繼分不清韓國與朝鮮後，巴黎奧運又擺烏龍，這次是搞亂了蘇丹及南蘇丹。在周日（28日）南蘇丹對波多黎各的男子籃球分組賽前，大會在出場儀式時播錯國歌，一度誤播了蘇丹的國歌。南蘇丹這場比賽最後以90：79擊敗波多黎各，取得奧運歷史首勝。



南蘇丹球迷發現播錯國歌的反應。（路透社）

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在當地時間中午的男籃C組分組賽，南蘇丹隊出戰首場奧運比賽，面對波多黎各。在賽前列隊儀式上，本應播放南蘇丹國歌，但誤播了蘇丹國歌。經歷多年內戰後，南蘇丹在2011年擺脫蘇丹獨立。

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據《美聯社》報道，錯誤的國歌在現場播放了約20秒，之後中斷。南蘇丹球員及球迷一開始感到困惑，雙方球迷報以噓聲。之後，球迷開始鼓掌，他們見到南蘇丹球員繼續整齊地站立，手放胸前，等待大會解決問題。約3分鐘後，大會播放正確的南蘇丹國歌，球迷報以歡呼聲。

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之後球賽如常展開，南蘇丹以90：79贏波，首次征戰奧運即旗開得勝。