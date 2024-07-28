巴黎奧運｜阿部詩柔道衛冕失敗情緒崩潰　遭烏茲別克選手一本摔倒

柔道女子52公斤級十六強爆冷門，衛冕的日本代表阿部詩出局，賽後十分激動及失望，哭成淚人。



24歲的阿部詩是上屆東京奧運金牌得主，也是4屆世錦賽冠軍，她在今日的巴黎奧運柔道女子52公斤級十六強遇上烏茲別克代表姬迪約露娃（Diyora Keldiyorova）。26歲的姬迪約露娃是應屆亞運金牌得主。

阿部詩被摔到地上，姬迪約露娃憑「一本」取勝晉級。（路透社）

阿部詩被摔到地上，姬迪約露娃憑「一本」取勝晉級。（路透社）

阿部詩落敗後難以置信。（路透社）

阿部詩跪在地上，一時難以接受落敗。（路透社）

比賽到3分04秒，姬迪約露娃把握機會，將阿部詩清脆地摔落地，之後她打算以固技壓住背部着地的阿部詩。裁判已經示意姬迪約露娃取得「一本」，直接勝出今場比賽，晉級八強。力爭衛冕的阿部詩十六強止步，十分失望，跪在榻榻米上掩臉痛哭。

阿部詩在場邊伏在教練身上痛哭。（路透社）

阿部詩賽後情緒失控痛哭。（路透社）

阿部詩久久未能平伏，由教練陪同離場。（Getty Images）

阿部詩未能控制情緒，在場邊繼續喊，要由教練安慰。離開榻榻米後，她與教練擁抱，哭不成聲，連拖鞋也不穿。教練一手攬住阿部詩，一手為她拾起拖鞋，打算帶她離場。阿部詩拉住教練的上衣，在他心口上狂喊。教練就拍拍她的背部安慰。阿部詩不想離開，原地跪下。教練蹲在地上，繼續撫拍阿部詩的頭部及背部。