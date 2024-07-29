巴黎奧運．女足︱澳洲贊比亞瘋狂一戰　曾落後3球十二碼比數反勝

巴黎奧運女子足球分組賽上演瘋狂一戰，上屆第四名球隊澳洲今屆失去主將卡爾（Sam Kerr），分組賽第二輪一度落後非洲球隊贊比亞2：5，出線陷危機，下半場她們在20分鐘內連追三球，以為雙方和氣收場，完場前澳洲隊攻入致勝球，以6：5這個瘋狂比數打開今屆勝利之門。

贊比亞雖然連續兩屆是奧運12支參賽球隊中，世界排名最低一隊，但陣中擁有超級前鋒班達（Barbra Banda）在陣，這位有性別爭議的女足神鋒亦繼東京奧運對中國女足連中三元後，今屆對澳洲隊亦大演帽子戲法，幾乎領軍爆冷成功。



巴黎奧運．女足︱贊比亞幾乎成功爆冷擊敗澳洲。（路透社）

澳洲陷死亡之組 對贊比亞非勝不可

奧運女足12隊分成3組角逐，每組頭兩名直線晉級八強，另外兩席由兩支「最佳第三名」球隊獲得，出線看來不難。不過入到奧運的弱隊不多，身處B組的澳洲便要跟美國、德國兩大強隊同組，世界排名65的贊比亞是組內實力最弱一隊，澳洲爭出線對贊比亞絕對非勝不可。

澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）膝部十字韌帶手術後目前仍在養傷，未能在巴黎奧運為國家隊上陣，失去這位女足超級巨星，陣容仍相當強大的澳洲隊首仗表現失色，以0：3大敗予德國，今場對贊比亞更是不容有失。可是她們開賽第一分鐘便被班達先開紀錄。

巴黎奧運．女足︱贊比亞隊長班達上半場對澳洲已連中三元。（路透社）

班達半場連中三元

澳洲開賽1分鐘便失波，中堅堅妮迪（Alanna Kennedy）7分鐘便為球隊扳平，以為只是虛驚一場，不料贊比亞另一前鋒古丹蘭治（Racheal Kundananji）和班達分別在21和33分鐘各入一球，就算效力皇家馬德里的娜素（Hayley Raso）35分鐘追至2：3，班達在補時再入一球，上半場已大演帽子戲法，澳洲半場落後2：4。

古丹蘭治56分鐘再入一球，澳洲一度落後至2：5。落後到3球，澳洲看似已返魂乏術，不料贊比亞兩分鐘後擺烏龍，加上之後兩度博得十二碼，效力阿仙奴的隊長姬莉（Stephanie Catley）操刀兩射皆中，戲劇性在78分鐘追平5：5。

巴黎奧運．女足︱澳洲隊長姬莉78分鐘為球隊追平5：5。（路透社）

澳洲完場前6：5戲劇反勝

這場峰迴路轉的比賽看似和氣收場，下半場後備入替的36歲前鋒希曼（Michelle Heyman）90分鐘為澳洲攻入奠定勝局一球，澳洲女足驚險地以6：5擊敗贊比亞全取重要3分，出線機會大增。

澳洲辛苦勝出後一班球員興奮慶祝，與失望沮喪的贊比亞球員成強烈對比。澳洲幾乎爆冷失分一幕，其實近乎重演上屆東京奧運女足分組賽中國對贊比亞一仗。當時班達也是連中三元下接近領軍擊敗中國，全靠王霜完場前的十二碼追平4：4。可是中國在贊比亞身上失去寶貴兩分，最終跟對方同得1和2負雙雙出局。

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澳洲辛苦勝出後一班球員興奮慶祝，與失望沮喪的贊比亞球員成強烈對比。（getty Images）

贊比亞隊長班達年僅24歲，她的名字曾成為全球焦點，因為國際足協（FIFA）讓她參加東京奧運後，2022年在非洲國家盃決賽周前夕指她因性別測試不合格，被禁止參賽，她的睪酮（testosterone）水平被判定為「天生過高」。FIFA讓她參加奧運，一年後突然又被拒諸門外，令人費解。

她向英國廣播公司（BBC）直言：「那段日子很困難」，尤其非洲國家盃牽涉世界盃參賽資格，贊比亞女足從未參與世界盃，很希望在班達領軍下再次取得突破。非洲足協這決定當然令贊比亞上下很生氣，2022非洲盃頭4名均可直接獲得2023世界盃入場券，幸好缺少班達之下，贊比亞仍得到第三名，成為2023年女子世界盃8支首次參賽球隊之一。

吊詭的是，國際足協之後又開綠燈讓班達參加世界盃決賽周。奧運踢得，世界盃踢得，為何單單非洲國家盃不踢得？國際足協的說法是，他們「信任各洲足協自行為球員測試」，只有收到投訴才會調查。班達的個案經調查後獲批，因此可參賽。非洲足協不願正面回應，至今仍是羅生門。