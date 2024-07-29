巴黎奧運｜中國女籃首戰1分飲恨負西班牙　末段兩失誤斷送好局

巴黎奧運女子籃球，中國隊首場小組賽鬥西班牙。戰至最後27.2秒，中國隊一度領先5分，其後一次魯莽犯規，埋下輸波伏線，兩軍以76：76平手，進入加時分勝負。中國隊最後階段落後3分，尚餘13秒時，中國隊射入兩分球後，未有使用犯規戰術，結果以1分飲恨。



中國女籃首戰對西班牙。（路透社）

港隊名單/免費直播時間表賽程+獎金一覽

港隊重點賽程：張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

中國女籃在巴黎奧運被編進A組，與塞爾維亞﹑西班牙及波多黎各爭出線，首戰鬥西班牙。中國隊曾經領先過9分，西班牙第四節發力收復失地，一度追成平手，中國隊最後27.2秒，楊力維兩個罰球全中，助中國隊拉開至5分領先。

勝利在望之際，中國籃協主席姚明在場邊特意提醒球隊，防守時不要犯規，但王思雨同樣犯規，西班牙得2分再加罰球，收窄至2分落後，加上主將李夢隨後罰球兩射中一，西班牙最後關頭攻入三分球，追成76：76平手，進入加時決勝負。

中國籃協主席姚明在場邊提醒球隊不要犯規。（路透社）

加時餘下13秒時，西班牙攻入罰球，中國隊落後87：90，今仗攻入全場最高分的李月汝再取兩分，追至1分落後，但中國隊未有向對手使出犯規戰術，結果中國隊以89：90飲恨。

西班牙險勝中國隊1分。（路透社）

巴黎時差對照表 香港觀眾下午睇到深夜

港隊賽果最新消息｜獎牌榜更新｜巴黎直擊

中國女籃末段的選擇令人摸不着頭腦，不少中國籃球傳媒發文表達其意見，「最後沒有時間，為何要射兩分，必須強攻三分！」﹑「中國女籃最後的選擇，難以置信」﹑「最後一球是為什麼？沒看懂」﹑「原本中國女籃打球總給人一種很智慧的感覺… 今天怎麼感覺這兩年賺錢多了之後打得越來越像男籃了」

中國女籃主帥鄭薇親自解釋未有採取犯規戰術的原因，「當時中國隊距離對方球員太遠，沒有未能夠及時犯規。」