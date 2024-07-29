江旻憓奧運奪金｜外媒比較香港與美國獎金　網民：NBA球星不志在

江旻憓在巴黎奧運劍擊女子重劍個人賽贏得金牌，為香港史上第三金。按「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，江旻憓可以獲得600萬港元獎金。江旻憓的巨額獎金引起外國傳媒關注，其中美國的《ClutchPoints》比較江旻憓及美國金牌的獎金，兩者相差超過20倍。



《ClutchPoints》比較美國及港隊的金牌獎金。（Facebook）

美國體育傳媒《ClutchPoints》在Facebook發圖，比較美國及香港的奧運金牌獎金，左邊擺了美國體壇巨星比拉絲及勒邦占士的照片，指美國金牌獎金只有3.7萬美元（約29萬港元）；圖片的右邊則放了江旻憓領奧運金牌的照片，並指香港金牌獎金有76.8萬美元（600萬港元）。美國及香港的金牌獎金相差超過20倍。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

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《ClutchPoints》這張圖得到很多網民的迴響，發出7小時後得到超過340個回應，其中一個最多人讚好的留言是「只有少數人能為香港贏金牌，而美國就肯定有大量金牌」。網民點出美國在奧運贏金牌是家常便飯，而江旻憓這面只是香港史上第三金。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

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不少網民都認為美國的體育巨星收入豐厚，不會志在那些獎金，留言包括「如果我在NBA賺到數以百萬計美金，我其實不需要任何獎金，因為我是代表國家」、「美國籃球隊不志在獎金，他們追求的是個人成就及金牌」、「美國籃球員直情要免費出戰，他們在NBA一分鐘可能賺得更多」。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

在巴黎奧運會奪牌或取得第四至八名佳績的港隊運動員，可獲得由香港賽馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，金額較上屆東京奧運會增加兩成。

個人項目三甲分別可獲600萬、300萬及150萬港元，第四名為75萬港元，而第五至八名亦可獲得37.5萬港元；團體項目三甲則獲1,200萬、600萬及300萬港元，第四名及第五至八名分別為150萬及75萬港元。