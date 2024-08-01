何詩蓓奧運銅牌｜香港飛魚兒時不愛游泳　見泳池就哭一原因成轉折

連續兩屆奧運獲兩面獎牌的香港泳將何詩蓓素來以自律聞名，從中學起便每日清晨5時起床練習，即使早年疫情下訓練場地封閉，亦在寒冷天氣下到湖泊練水。不過這名港產女飛魚，兒時曾經不喜歡游泳，甚至一見到泳池便會大哭，幸好在泳池遇上一班好朋友，令她回心轉意，漸漸愛上游泳。



何詩蓓（左）在香港土生土長。（何詩蓓Instagram）

何詩蓓與香港感情深厚：「從沒想過代表其他國家」

過去接受訪問時，何詩蓓經常會被問為何不代表愛爾蘭，而是選擇代表香港。她回答自己在香港土生土長，幼稚園、小學、中學都在香港就讀，又是在香港學習游泳，因而對這裏有歸屬感，從沒想過要代表其他國家。

雖然父親是愛爾蘭人，她每年也會回去愛爾蘭一次，不過何詩蓓也提及，當初學習游泳，其實是在香港住所附近的泳會開始：「我四歲時便到南華會學習游泳，原因是父母覺得這是一項求生技能。」

何詩蓓小時候在南華會學習游泳。（何詩蓓Instagram）

「小時候一到泳池就會哭得很大聲」

現在是世界頂級女泳手，何詩蓓一開始卻不喜歡游泳：「因為覺得很悶，只是望住泳池下面那條黑色線，直線地游來游去，小時候每次一到泳池就會哭得很大聲。」

她笑稱，轉折是因游泳遇到不少志同道合的好朋友，「當時游泳的最大動力，就是想見到她們」；之後何詩蓓逐漸在游泳中找到樂趣，將此視為一生事業。不過直至多年後，她仍能笑着回憶起當年與好友一起學習游泳的趣事，回憶也未有隨時間褪色。

如沒有這些好友們，何詩蓓可能早早便放棄游泳，因而錯失一生摰愛的運動；香港亦會失去一名不斷創造歷史的女飛魚。

何詩蓓坦承當初不喜歡游泳，轉折是遇到一群好朋友。（何詩蓓Instagram）

難忘青年世錦賽奪冠：「我感到自己好像把香港放在國際層面上討論」

何詩蓓三戰奧運、2021、2024連續兩屆都贏得兩面獎牌，但她仍認為，2013年代表香港贏得青年世錦賽的100米自由泳冠軍，是一個「永遠特別的時刻」。

「因為我是無名小輩，來自一個小地方。那時候有其他國家的人詫異『原來香港也有游得這樣快的人』，我感到自己好像把香港放在國際層面上討論。」