奧運游泳︱江旻憓大學師妹擊敗張雨霏摘金　中美混血美少女復仇記

巴黎奧運女子100米蝶泳決賽，中國蝶后張雨霏僅獲銅牌，金、銀牌由美國隊的赫絲姬（Torri Huske）、和禾殊（Gretchen Walsh）奪得。頒獎台上的三人，卻看到兩個華裔臉孔，赫絲姬其實是中美混血兒，母親來自廣州，她有個叫「簡愛」的中文名字，這個21歲美少女自言媽媽正是她的最大動力，啟發她演活自己的美國夢。



擊敗張雨霏贏得女子100米蝶泳金牌的赫絲姬，有副華裔臉蛋，她是中美混血兒。（getty Images）

張雨霏100蝶連續兩屆敗給華裔血統泳手

張雨霏上屆東京奧運100米蝶泳決賽，不敵加拿大泳手麥妮爾（Margaret Mac Neil）獲得銀牌，麥妮爾在中國江西省九江市出生，出生不久就被父母遺棄，1歲時被一對加拿大夫婦領養，來到一個溫暖的家庭，妹妹同為中國領養兒。她在同為醫生的養父母悉心栽培下成為頂級泳手，曾是何詩蓓的密歇根大學泳隊隊友。

今屆女子100蝶決賽，麥妮爾只得第五衛冕失敗，世界紀錄保持者禾殊以55.63秒摘銀，冠軍是21歲的赫絲姬，成績55.59秒。張雨霏以56.21秒得季軍，連續兩屆在這項目敗給有華裔血統的泳手。赫絲姬的爸爸是美國人，媽媽是中國人，目前就讀史丹福大學，是今屆奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓的師妹。她多才多藝，熱愛畫畫，6、7歲時父母帶她學游水，自此與游泳結下不解緣。

赫絲姬爸爸是美國人，媽媽是中國人，她就讀史丹福大學。

江旻憓大學師妹 媽媽來自廣州

赫絲姬說她欣賞媽媽Ying Weng Huske大膽追夢的勇氣，她媽媽是廣州人，最初在大學讀建築，但她發現自己並不喜歡建築，於是從中國遠赴美國，到維珍尼亞理工大學讀工程。可是她又覺得工程太沉悶，最終當上IT（資訊科技）專家。「我覺得她為我帶來很大啟發，能擁有她我真是幸運，我感覺自己演活我的美國夢。」

東京奧運女子100蝶決賽，麥妮爾奪金，張雨霏摘銀，澳洲名將艾瑪麥姬昂獲銅，當時年僅18的赫絲姬在大部分時間領前下，最終末段乏力，她僅以百分一秒之差與獎牌擦身而過，只得第四名。3年後，她順利擊敗她們四人，成為金牌得主。

赫絲姬說媽媽啟發她大膽追夢。

3年前輸百分一秒成動力：「它令我變得更好」

赫絲姬2020年確認加入史丹福大學游泳隊，並在東京奧運後的秋天入學，表現持續進步，2022年初成世界冠軍，到今年再成奧運冠軍，100蝶決賽後她剖白：「感覺非常超現實」，並感言，「夢想這個時刻太久，當它真的成為現實，根本不知如何處理。」

回說3年前那場決賽，跟獎牌相差那百分之一秒，赫絲姬直言：「我不打算講大話，那真是很沮喪。但我想那推動着我，它令我變得更好。」