巴黎奧運｜塞納河進場港將勁興奮　張家朗何詩蓓鐵塔前留影

巴黎奧運開幕禮在塞納河上演，香港隊第82隊登場，與匈牙利及洪都拉斯同在34號船。縱然天公不造美，一直下着雨，無損港將們的雅興，不斷在船上打卡，而兩名持旗手張家朗及何詩蓓更在巴黎鐵塔前合影。



港隊奧運代表團。（路透社）

巴黎奧運香港隊賽果｜最新消息、獎牌榜形勢持續更新｜巴黎直擊

巴黎奧運開幕禮別開生面地在塞納河上演，有別於其他大型運動會，除了港隊持旗手張家朗與何詩蓓，歐鎧淳﹑李卓耀﹑陳諾思﹑何瑋桁﹑伍泰龍等港將亦有參與進場儀式。

在開幕禮開始前，巴黎已有驟雨，港將們皆穿上雨褸，甚為狼狽，羽毛球女將盧善恩更笑言，分不清是去開幕禮或是水上樂園。

即使時有驟雨，無損港將們的心情。（路透社）

何詩蓓與隊友們自拍留念。（Getty Images）

港隊與匈牙利及洪都拉斯同在34號船，儀式前才得知船上沒有「瓦遮頭」及洗手間，港將們在船上同樣十分享受，大家都把握機會打卡留念，三鐵代表伍泰龍更與對面船的代表團打招呼。

李卓耀與何瑋桁十分享受。（路透社）

港隊是第82支代表團進場，當直播鏡頭捕捉港隊時，港將們齊齊揮動手上的區旗，同時不忘打卡，而張家朗與何詩蓓則一面持旗，一面揮手，眾人展露燦爛的笑容。所有船隻沿塞納河進場，途中經過巴黎鐵塔時，各人都把握機會，趕緊與鐵塔留影，而張家朗與何詩蓓更成功在鐵塔前合照。

開幕禮進場儀式結束後，大部分港隊成員未有留下觀看最終表演。