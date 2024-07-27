巴黎奧運｜塞納河進場港將勁興奮 張家朗何詩蓓鐵塔前留影
撰文：趙子晉
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巴黎奧運開幕禮在塞納河上演，香港隊第82隊登場，與匈牙利及洪都拉斯同在34號船。縱然天公不造美，一直下着雨，無損港將們的雅興，不斷在船上打卡，而兩名持旗手張家朗及何詩蓓更在巴黎鐵塔前合影。
巴黎奧運開幕禮別開生面地在塞納河上演，有別於其他大型運動會，除了港隊持旗手張家朗與何詩蓓，歐鎧淳﹑李卓耀﹑陳諾思﹑何瑋桁﹑伍泰龍等港將亦有參與進場儀式。
在開幕禮開始前，巴黎已有驟雨，港將們皆穿上雨褸，甚為狼狽，羽毛球女將盧善恩更笑言，分不清是去開幕禮或是水上樂園。
港隊與匈牙利及洪都拉斯同在34號船，儀式前才得知船上沒有「瓦遮頭」及洗手間，港將們在船上同樣十分享受，大家都把握機會打卡留念，三鐵代表伍泰龍更與對面船的代表團打招呼。
港隊是第82支代表團進場，當直播鏡頭捕捉港隊時，港將們齊齊揮動手上的區旗，同時不忘打卡，而張家朗與何詩蓓則一面持旗，一面揮手，眾人展露燦爛的笑容。所有船隻沿塞納河進場，途中經過巴黎鐵塔時，各人都把握機會，趕緊與鐵塔留影，而張家朗與何詩蓓更成功在鐵塔前合照。
開幕禮進場儀式結束後，大部分港隊成員未有留下觀看最終表演。
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