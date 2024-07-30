張家朗奧運再奪金｜港隊單日兩牌　28年前7月29日同巧合創歷史

法國時間2024年7月29日，何詩蓓先在女子200米自由泳摘銅，張家朗不足1小時後奪金，港隊同日摘下一金一銅，是奧運史上最豐收的一日。

28年前的7月29日，同樣是香港體壇寫下新一頁的一天。



法國時間7月29日﹑香港時間7月30日凌晨，不少香港觀眾捱夜觀賞奧運直播。深夜接近4點，何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽，結果游出1分54.55秒，雖然不敵澳洲兩大勁敵，仍然摘下銅牌。

不足半小時，鏡頭移向巴黎大皇宮的劍擊館，張家朗在男子花劍決賽鬥意大利的馬奇，力爭衛冕，一度落後12：14下，張家朗再度展示「Comeback King」的本色，即使裁判有爭議判決，家朗依然堅定，結果以15：14反勝，順利衛冕。

香港隊同日摘下一金一銅，超越東京奧運的同日兩銅紀錄，刷新香港隊在奧運的歷史。

張家朗在巴黎奧運成功衛冕。（路透社）

28年前的7月29日，同樣是香港體壇值得紀念的一天。1996年阿特蘭大奧運會，李麗珊在滑浪風帆摘下金牌，是香港史上首面奧運金牌，直至25年後才由張家朗在東京奧運再奪金牌。苦等25年才等到另一面金牌，想不到在巴黎奧運，港隊在三日內已經奪下兩金。