張家朗奧運再奪金︱1.93米男神先愛上籃球　一原因令他更愛劍擊

身高1.93米的「香港劍神」張家朗，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌，他最先接觸的運動是籃球，而且至今依然熱愛，常常以已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）的金句勉勵自己，又是個超級籃球鞋癡，為什麼當年他會由籃球轉玩劍擊？



張家朗熱愛籃球。（張浩維攝／資料圖片）

出身籃球世家 一原因愛上劍擊

張家朗貴為兩屆奧運劍擊金牌得主，出身籃球世家的他，最先接觸的運動其實是籃球，父母都是前籃球甲組球員，家朗自小接觸籃球，更參加過籃球校隊。不過10歲時學習劍擊後3個月已能踏上頒獎台，他發現自己很喜歡勝利的感覺，於是同時兼玩兩個運動。

他漸漸將重心轉向劍擊，加上爸爸張子倫也害怕兒子打籃球會受傷，家朗最終專注在劍擊一項發展。即使如此，他依然熱愛籃球，不時與當時的隊友張小倫在體院籃球場上較技，明知不能受傷，只好小心謹慎的打一下「衞生波」。

就算與爸爸（左）到街場打波，張家朗（右）都寸步不讓。（張浩維攝／資料圖片）

超級好勝跟爸爸打籃球寸步不讓

籃球是他和爸媽的共同愛好，「高比拜仁和米高佐敦之間誰更強」這個籃球迷永恆話題，是父子倆老是常出現的爭拗題目，全都源自運動員的好勝，就連他與爸爸到街場打籃球，一起手就要「穿針」，與爸爸「one on one」彼此寸步不讓，大概都是來自父母的運動員遺傳。

家朗喜歡NBA球隊芝加哥公牛，對壞孩子「籃板王」洛文（Dennis Rodman）情有獨鍾，也常常以已故洛杉磯湖人球星高比拜仁的金句勉勵自己，米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》他看了兩次。

奪金後伸脷慶祝動作，源自籃球之神米高佐敦。（袁志浩攝）

第二次看米高佐敦《The Last Dance》的深刻體會

看到MJ為激發自己竟杜撰對手L史密夫賽後對他說了句「Nice game, Mike」，張家朗東京奧運前第一次看到這幕時無法理解，2022年7月再看時卻另有體會：「MJ經常找方法激發自己，甚至『作故仔』，之前我覺得『好黐線』、『使唔使咁』。但今次再看，啟發很深刻。當一般正常軌道是努力一段長時間才得到冠軍，冠軍是最後成就，我卻相對較早到了這一步，此後應該追求什麼？我開始理解MJ為何不斷找動力motivate自己。」

巴黎奧運成功衛冕金牌後，家朗伸脷慶祝，他接受本報同事訪問時談及做這個動作的原因時說：「其實我都唔知，自然反應嚟，唔係特登。」他想了想，再回答：「可能是因為米高佐敦，小時候爸爸有他的DVD，我成長時都看他，潛而默化。」

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少年劍神張家朗：請忘記我是亞洲冠軍｜成長之第一回（2016）

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張家朗是個籃球鞋癡

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除了是籃球迷，家朗也是個波鞋迷，和一般男生一樣都喜歡收藏，特別是Air Jordan。劍擊比賽上場時沒有機會「show」鞋，只好在日常和打「衞生波」時穿上。