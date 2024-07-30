張家朗奧運金牌︱招牌伸脷慶祝動作　源自波神米高佐敦

張家朗成為香港史上首位連續兩屆奧運奪金的運動員，他伸脷慶祝的鬼瞼，是今屆經典場面之一。「可能是因為米高佐敦，我成長時都看他的DVD，潛而默化。」

「波神」米高佐敦影響一代人成長，曾是無數青少年的模仿對象；劍神張家朗，其實也可以。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



第一時間反應，永遠最真實。

十六強擊敗中國的莫梓維，張家朗用力狂呼到彎起身來。

八強頂住法國劍手拿霍特的主場氣勢反勝，他伸脷扮鬼臉，面向觀眾一路笑、一路握拳，走到劍道尾，他好像才回過神來，蹲下掩臉，展示出對眼前一切感到難以置信的笑容。

張家朗今屆擊敗主場的法國劍手，（高詩琦攝）第一次伸脷（袁志浩攝）

張家朗獲勝後衝向前，在飯村一輝後方伸脷。（袁志浩攝）

四強對日本新星飯村一輝，張家朗獲勝後衝向前，在對手後方伸脷。

決賽最後一分裁判三次翻睇錄像判決，第一次張家朗已激動得把面罩拋至腦後兼伸脷；最後一次雙方都準備慶祝，張家朗心中肯定自己取分，裁判宣讀結果，他幾乎把之前的動作都做一次，又舉起兩隻手指，示意兩面金牌。

贏金牌再伸。（袁志浩攝）

云云慶祝動作之中，「伸脷」最令港人留下印象。網民說這叫「勝脷」，又稱張家朗「不止伸劍叻，伸脷都好叻」，或打趣要讓中醫幫他舌診。有人甚至稱張家朗做「伸脷劍神」，與今屆同奪金的「微笑劍后」江旻憓「互相輝映」。

張家朗在東京奧運奪金，香港人歷歷在目。（資料圖片；高詩琦攝）

雖然上屆東京奧運張家朗的經典畫面定格在將右手放在耳邊的霸氣，但其實「伸脷」向來是他招牌動作，東奧、杭州亞運、花劍大獎賽他都這樣做過，這個稍有差池便會「炒車」的表情，大概就只得他「carry」得到。

張家朗第二度贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

即使上屆贏了奧運金牌，張家朗依然活得低調，他公開面對傳媒冷靜亦平穩，如此激動的情感表達，也許只是比賽限定，毫不擔心怪樣被截圖廣傳，正是他享受比賽的最佳證明。

三年前在東京幕張展覽館，張家朗不懂得消化奧運金牌的重量，但就算已經經歷過一次，對金牌意義等等要好好思考的問題，他現在還是不知道該回答什麼。「依家仲好似第一次拎金牌咁......」

然而可以肯定的是，他會像上次一樣，繼續給自己動力，給自己一個享受下去的理由，「努力寫下更多歷史，我只差世錦賽（金牌）就大滿貫（贏得劍擊大獎賽、世界盃、亞錦賽、世錦賽、亞運、奧運冠軍）。」

就讓這記伸脷也影響下一代人吧。（袁志浩攝）

「咁其實點解要伸脷？」記者好奇。

「其實我都唔知，自然反應嚟，唔係特登。」他想了想，再回答：「可能是因為米高佐敦，小時候爸爸有他的DVD，我成長時都看他，潛而默化。」

波神米高佐敦所創造的NBA紀錄前無古人、後無來者，為人敬佩的不止精湛球技，更是不斷自我挑戰的精神，成為無數球迷偶像，爭相模仿其上籃時不自覺伸脷的動作；就連籃球傳奇高比拜仁，也因渴望超越對方而仿傚。

與父親一樣熱愛籃球的張家朗，連續兩屆奧運展示「大心臟」在落後下反勝，打出香港人永不放棄的精神，他其實也在影響下一代。縱然成就無法與米高佐敦相比，他在香港人心中的地位亦是「神」，是香港的劍神。

重溫︱張家朗的成長故事：

少年劍神張家朗：請忘記我是亞洲冠軍｜成長之第一回（2016）

張家朗在沉靜的空間自省 那是人大了的勇氣｜成長之第二回（2018）

張家朗的後奧運自白 這一年，是徹底地懷疑人生｜成長之第三回（2021）

關於勝利哲學 張家朗的佛系 是一種潤物無聲的境界｜成長之第四回（2022） 超越自我的承擔 這次是四個人一個故事︱成長之第五回（2023） 從東京到巴黎 張家朗From a boy to a man︱成長之第六回（2024）