巴黎奧運｜埃及佩劍女將懷孕7個月出戰 贏過一場創個人最佳成績
撰文：顏銘輝
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埃及女子佩劍選手夏菲絲（Nada Hafez）昨日（29日）出戰巴黎奧運，在個人賽十六強不敵韓國代表全河英出局。26歲的夏菲絲賽後在社交網站撰文，她是懷孕7個月下出戰，以此成績為自豪，並多謝丈夫及家人信任。
「懷孕7個月的奧運選手！」夏菲絲在Instagram上撰文：「你們看來只有兩位選手在台上，其實是有3個人！有我、我的對手以及即將來到世界的小寶貝！」
「我及BB面對同樣的挑戰，既是體能，也在情緒上。懷孕本身就如過車山般困難，但還要保持生活及體育的平衡，這絕對是很艱難，但一切都是值得的。」
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「我寫這篇文的目的是為了表示，我為打入十六強而感到自豪。」世界排名第廿九位的夏菲絲續寫：「我很幸運能夠得到丈夫及家人的信任，才能走到這一步。」
她表示今屆奧運與之前不同，因為她陀住了一位小奧運選手。
劍擊以外，夏菲絲是開羅大學醫學院的畢業生，現為一位臨床病理學家。
夏菲絲在2016年首次參加奧運女佩個人賽，在六十四強以11：15止步。在上屆東京奧運，她在三十二強以4：15落敗。
今屆巴黎奧運，雖然身懷六甲，但創出個人最佳成績，先在三十二強以15：13淘汰美國的泰達高絲姬（Elizabeth Tartakovsky），到十六強以7：15不敵韓國的全河英。
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