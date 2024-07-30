巴黎奧運｜美國傳媒獎牌榜令人費解　美國居榜首但英國在日本之上

本港傳媒的奧運獎牌榜慣常以金牌數量先行，奧運官網預設的獎牌榜也是根據金牌排列，但部分主流美國傳媒就習慣以獎牌總數先行，包括《ESPN》、《NBC》、《Yahoo》及《Bleacher Report》。各處鄉村各處例，只要邏輯說得通就沒問題。不過，《Bleacher Report》在社交網站分享昨日（29日）後的奧運獎牌榜卻令網民摸不着頭腦，完全想不到是怎樣排出來。



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《Bleacher Report》透過社交平台X（前稱Twitter）分享了巴黎奧運第三個獎牌日後的獎牌榜，美國以3金8銀9銅共20面獎牌居首，次席是5金5銀2銅共12面獎牌的中國，第三位是2金5銀3銅共10面獎牌的英國，至於第四位則是6金2銀4銅共12面獎牌的日本。

《Bleacher Report》分享奧運獎牌榜，完全不知按什麼準則而排列，還望有識之士解答。（X）

如果以金牌數目先行，日本理應排榜首，若果以獎牌總數先行，何解英國又會在日本之上？令人摸不着頭腦的是，16面獎牌的東道主法國在8支隊伍中排最尾，反而有8面獎牌其中只得兩金的意大利就在第六位。

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《Bleacher Report》已經分享此圖超過4小時，有超過80萬名網民看過，若果是出錯，相信早已更換。大部分網民的留言都批評《Bleacher Report》亂排獎牌榜，毫無邏輯。留言包括「這是什麼排名？不是跟金牌、又不是跟總數、又不是跟字母排」、「為何日本排第四但獎牌卻比英國多？為何法國包尾？究竟這幅圖根據什麼來排」。

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撇除其混亂不清的邏輯，部分網民也不認同奧運獎牌榜根據獎牌總數排列，留言包括「只有金牌才有意義」、「美國人又一次改獎牌榜去令他們看來更成功。只有金牌才有意義，一直都是」、「樂見美國排榜首，但我們能否欣賞一下日本優秀的表現」。

翻查幾間美國主流體育傳媒，《ESPN》、《NBC》、《Yahoo》以及《Bleacher Report》的奧運獎牌榜皆預設以總獎牌數量排名，目前由美國以20面居首。至於《CNN》及《Sports Illustrated》就根據金牌來排獎牌榜。

奧運官網預設以金牌排名，亦可選擇以總獎牌排行。（奧運官網截圖）

在奧運官網，獎牌榜預設以金牌排名，目前榜首是6金的日本，之後是5金的法國、中國、澳洲及韓國。奧運官網有提供其他排列選項，包括總獎牌及英文字母排行。