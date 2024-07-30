巴黎奧運｜中國體操男團遭逆轉失金　陳一冰「半場開香檳」惹熱議

巴黎奧運體操男子團體決賽，中國因後備上陣的蘇煒德連番失手，最終大優勢下不敵日本獲銀牌。

中國體操三金得主陳一冰，便因在微博提前慶祝奪冠，賽後遭批評「半場開香檳」，因而刪文並道歉。



今次男團決賽，日本王牌、上屆東京奧運兩金得主橋本大輝在鞍馬時失手，不慎翻滾落地，只得13.1分，其餘中、日代表在鞍馬都取得超過14分。

蘇煒德（紅衫）因連番失誤，成為中國體操男團失金罪人。（路透社）

體操男團比自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓及單槓6個項目，每隊派3人參加每個單項，總分最高者勝。中國在鞍馬、吊環及雙槓的表現皆在日本之上，其中在吊環，中國代表劉洋獲得15.5分的高分，而鄒敬園在雙槓更加得到16分的突出成績。

中國的總分在自由體操落後日本，由鞍馬開始反超，到吊環及雙槓更加拉開優勢。這時奧運體操三金得主陳一冰，在微博發文提前慶祝奪冠：「12年後再次回歸No.1，祝賀。為師弟們感到驕傲，後面應該會有更多的（金牌）了。」

橋本大輝失手，加上中國隊發揮出色，陳一冰在微博提前慶祝男團奪冠。（微博圖片）

之後陳一冰又再發文：「好多人問我還沒比完……怎麼就奪冠了？從喬（橋）本鞍馬掉下到吊環劉洋的15.5，就決出勝負了，高手過招只需一瞬間。」這名奧運三金得主，更配上「這個就叫專業」的圖片。

陳一冰表示「高手過招只需一瞬間」、「這個就叫專業」。（微博圖片）

在進入最後一個項目單槓時，中國仍手握超過3分優勢。

之後，賽況峰迴路轉。

蘇煒德在單槓兩次失誤跌到地上，僅獲11.6分，最終中國總分259.062分得銀牌，以0.532分之差，不敵259.594分的冠軍日本。

蘇煒德因隊友受傷而臨危受命，之前在跳馬也落地失誤，只得12.766分，為中、日六名選手中最低分。

中國大優勢下失冠，「陳一冰半場開香檳」隨即登上微博熱搜。這名體操名將將兩篇提前慶祝的帖文刪除，同時再發文道歉：「12年了……大比分領先的情況下我確實沒想到會這樣。對不起，大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了。這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

賽後陳一冰就提前慶祝道歉。（微博截圖）

有網民湧入陳一冰微博，批評他口不擇言：「你真尬阿，怎麽，提前慶祝想裝沒裝到是吧」、「有人在鞍馬開始之前就給你慶祝你覺得怎麽樣？」、「別刪啊，競技體育，不尊重對手提前慶祝，開心不，刪了幹嘛。」、「國乒和跳水都不敢半場開香檳」。

不過較多網民維護陳一冰，認為蘇煒德的失誤才是失冠最大原因：「蘇煒德：半場開香檳問過我了嗎？」、「罵人家冠軍有什麽用 也不是他丟的金牌」、「也不能怪你，本來的確穩贏的，誰知有個那麽掉鏈子的呢？」

陳一冰曾獲三面體操奧運金牌，包括兩面男子團體，及一面吊環。（Getty Images）

值得一提的是，日前內地歌手蘇醒，因觀看中國混雙組合王楚欽和孫穎莎的比賽時，在微博表示：「來看幾場毫無懸念的比賽。」因此而遭網民抨擊。事後他拍片道歉：「本意是想說國乒運動員實力很強，是本人用詞不當，表達不妥，輕視了運動員們的付出。」