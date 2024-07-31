巴黎奧運｜開幕禮褻瀆風波「贊助商」威脅撤出　引全球媒體大炒車

巴黎奧運開幕禮因有一幕被指對富有基督教宗教意義的達文西名畫《最後的晚餐》不敬，引起外界不滿。巴黎奧運會發言人德尚（Anne Descamps）周日（28日）向公眾致歉，並表示無意對任何宗教團體不敬。

美國電訊供應商「C Spire」憤而表示會撤銷對今屆奧運的贊助，獲不少人稱讚及支持，但實際調查後，卻發現驚人結果。



開幕禮其中一幕，由舞者、變裝皇后及DJ組成，因鋪排、位置等容易讓人聯想起《最後的晚餐》，引起天主教團體及法國主教不滿，被指冒犯基督教徒。

不見經傳電訊商撤廣告獲全球報道

事件引起關注及爭議後，一間名叫「C Spire」的美國電訊供應商表示震驚，並公開宣布會從奧運會撤下廣告。帖文在上周六（27日）發出，至今已獲接近1000萬瀏覽。

下方亦有大批留言表示支持：「不曾為一間公司感到如此驕傲，感謝你們彰顯客戶的觀值」、「做得好！杯葛奧運」、「Respect!!!」

密西西比州州長也讚好

密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）亦轉發該則帖文：「為一間在密州的私人企業挺身而出感到自豪，上帝不應該被嘲笑。C Spire畫下一條符合常識、恰當的清界線。」同樣獲大批留言支持。

這宗新聞亦被中外至以香港傳媒大肆報道，更有部分英文媒體稱「主要贊助商」因此退出。不過查看巴黎奧運官網的贊助商介紹網頁，並未出現C Spire的商標及名字。

C Spire為美國電訊供應商，主要業務為提供無線及光纖服務。（Facebook）

贊助商列表（巴黎奧運官網）

奧運的贊助商列表。（巴黎奧運官網截圖）

即使在C Spire的官網，亦沒有任何贊助奧運的相關新聞。實際上，他們的聲明從未提及「贊助」一詞，只表示會撤回「廣告（advertising）」，那麼具體的廣告出現在哪裏呢？

令人尷尬的真相

不論中文還是英文媒體，都只是報道他們撤回贊助，未有詳細說明具體金額或其他資訊。記者多番尋找後，終找到密西西比州媒體WTOK-TV的一篇報道：「這間公司在周六（27日）聯絡電視台，撤走他們本來要求的廣告位置。」

WTOK-TV報道下面再有一段，表示C Spire從他們的電視台撤走廣告，WTOK-TV為美國廣播公司（ABC）旗下、位於密西西比州的地方電視台。也就是說，C Spire並不是什麼「奧運贊助商」，只是將本來在密西西比州電視台買下的奧運時段廣告撤回而已。

WTOK-TV報道：「C Spire從我們處撤走廣告。」（WTOK-TV網站截圖）

只顧流量媒體大炒車

那麼這次「媒體大炒車」原因是什麼呢？有內地媒體表示是源於FOX Business的一篇報道，他們在標題有表示是「撤銷廣告」，但在文章首段，卻又寫「至少有一名贊助商退出」。或許正是因為如此，不少媒體報道時，便逐漸轉變為「有贊助商退出」。

目前C Spire未有澄清，也未有英文媒體指正事件，雖然有一位美國媒體人發現官方贊助商名單中，沒有C Spire的名字，但未有引來外界太多注意。其實C Spire本身從未說過自己是贊助商，所有報道都是傳媒未有細心查證下誤報，也只能怪自己了。