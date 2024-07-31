巴黎奧運．乒乓｜黃鎮廷男單出局　「已當是我最後一屆奧運」

巴黎奧運乒乓球男單32強，港將黃鎮廷遇上二號種子中國球手樊振東，雖曾贏得一局，但最終以1：4不敵對手出局。

男單與混雙賽事均已完結，黃鎮廷今屆奧運旅程完結，他表示乒乓生涯一定想在奧運拿到獎牌，相信這是大部分球手的最大夢想，但亦滿意自己今屆表現，會當這是最後一次參加奧運會。



黃鎮廷面對強敵樊振東，以1：4敗陣。（路透社）

黃鎮廷由2016的里約熱內盧奧運會第一次參賽開始，今屆是他個人第三屆奧運，最終在混雙銅牌戰落敗、在男單32強亦不敵奪冠熱門之一樊振東，完成今屆所有賽事。

黃鎮廷賽後稱讚樊振東實力強勁，而且犯錯極少：「這次奧運雖然有點可惜，但起碼今屆不會像上一屆般，總覺得有什麼未發揮出來，今屆我已盡最大能力，特別是混雙方面，跟阿杜（杜凱琹）有第四名，已突破上一屆成績。雖然今屆奧運自己比賽已完結，也希望我們女團女團有機會一步步晉級，突破上屆成績。」

黃鎮廷今年33歲，雖然總教練李靜指他和杜凱琹都有力再戰奧運，但「阿廷」指奧運後很多事情都未知：「我會盡量保持自己的比賽水平，希望我們年輕的乒乓球隊員可以盡快追上來，上到國際水平，越拉越近。現在見到很多國家的球員的水平已拉近，希望香港的年輕運動員可以快點接軌。」

黃鎮廷表示會盡量保持比賽水平，希望港隊年輕運動員盡快追上來。（路透社）

講到混雙始終未能拿到獎牌，他仍然覺得滿意：「從東京走到來巴黎，我們這三年練的東西，包括比賽強度等，能保持到這樣，已對自己滿意。」他又表示，動力不僅來自家人支持。「多謝全港市民，在電視機面前支持我們的球迷、朋友，這對我們而言是最大鼓舞。」

黃鎮廷坦言今屆奧運很特別：「一來我已經33歲，今屆其實已當是我的最後一屆，下一屆四年之後，能不能爭取到（資格）還是未知之數。」被問到會不會希望去年出生的女兒到場支持，「我希望她可以在現場看我比賽，尤其是奧運這麼大的舞台，希望讓她見識下大場面，不過她太小了。希望四年後有機會，或是在其他比賽，能從她口中聽到『加油爸爸』」。